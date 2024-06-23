「支教」收費發證書？央視踢爆偽公益套路

某業者宣傳影片中，「小老師」正在「支教」。(取材自封面新聞)

支教作為志願服務的一種形式，不僅體現著志願者的愛心，正規的支教流程需要申請者經過申請、材料審核、面試、培訓等多個流程；而眼下，網路上出現大量廣告，聲稱付一定的費用到鄉村待幾天，與孩子們舉辦幾次活動，就可以拿到所謂的「支教公益證書」。

央視新聞報導，小周大學畢業後，計畫用一年的時間去支教，她上網搜尋，選擇了其中一個互動量較多的帖子諮詢，對方稱他們的學員去四川、廣西，小周沒多久就收到對方審核通過的回覆。不過，接下來的溝通讓她對這個支教項目產生懷疑。

小周表示，七天的行程，前四天都是旅遊體驗，最後兩三天標註了上午支教、下午備課。而這個以支教為名的項目收費3590元，還註明參加項目可獲得具有「含金量的志願服務證書」，可用於申請國外高校的入學機會，「我當時覺得這個行為好像變味了，不再是純粹的公益，孩子和生意綁在一起，聞所未聞。」小周向這個機構聯繫人反映，沒想到被對方微信 拉黑了。

據報導，以「支教」為名的研學、夏令營廣告如今大量出現在網絡平台。在小紅書App 中，名為「大涼山山區夏令營」，短短一個月共發布了32篇「筆記」，封面大都是衣衫襤褸的兒童。第一項內容便是介紹這個夏令營中孩子們可以作為支教小老師、公益小使者，對方聯繫人卻稱支教活動15天7680元，屬於商業性質。

中國法學會消費者權益保護法研究會副秘書長陳音江表示，經營者拿一些很早之前「賣慘式」照片宣傳，就是用虛假的信息來欺騙和誤導消費者，不僅觸犯法律紅線，更敗壞了社會風氣。