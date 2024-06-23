我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓：若俄供應北韓「這項武器」 援烏軍火將不設限

川普稱已選好副手 27日會在總統辯論會亮相

「支教」收費發證書？央視踢爆偽公益套路

中國新聞組╱綜合報導
某業者宣傳影片中，「小老師」正在「支教」。(取材自封面新聞)
某業者宣傳影片中，「小老師」正在「支教」。(取材自封面新聞)

支教作為志願服務的一種形式，不僅體現著志願者的愛心，正規的支教流程需要申請者經過申請、材料審核、面試、培訓等多個流程；而眼下，網路上出現大量廣告，聲稱付一定的費用到鄉村待幾天，與孩子們舉辦幾次活動，就可以拿到所謂的「支教公益證書」。

央視新聞報導，小周大學畢業後，計畫用一年的時間去支教，她上網搜尋，選擇了其中一個互動量較多的帖子諮詢，對方稱他們的學員去四川、廣西，小周沒多久就收到對方審核通過的回覆。不過，接下來的溝通讓她對這個支教項目產生懷疑。

小周表示，七天的行程，前四天都是旅遊體驗，最後兩三天標註了上午支教、下午備課。而這個以支教為名的項目收費3590元，還註明參加項目可獲得具有「含金量的志願服務證書」，可用於申請國外高校的入學機會，「我當時覺得這個行為好像變味了，不再是純粹的公益，孩子和生意綁在一起，聞所未聞。」小周向這個機構聯繫人反映，沒想到被對方微信拉黑了。

據報導，以「支教」為名的研學、夏令營廣告如今大量出現在網絡平台。在小紅書App中，名為「大涼山山區夏令營」，短短一個月共發布了32篇「筆記」，封面大都是衣衫襤褸的兒童。第一項內容便是介紹這個夏令營中孩子們可以作為支教小老師、公益小使者，對方聯繫人卻稱支教活動15天7680元，屬於商業性質。

中國法學會消費者權益保護法研究會副秘書長陳音江表示，經營者拿一些很早之前「賣慘式」照片宣傳，就是用虛假的信息來欺騙和誤導消費者，不僅觸犯法律紅線，更敗壞了社會風氣。

而以「支教」為名的旅遊項目，存在種種亂象，被人質疑大有拿公益作秀之嫌，不少地方也已經制定出台了辦法，加強對活動的管理。

大涼山山區夏令營宣傳頁面。(取材自央視)
大涼山山區夏令營宣傳頁面。(取材自央視)

微信 小紅書 App

上一則

香港反送中理大衝突 8人暴動罪成判37至50個月

延伸閱讀

帶狗入境美國 新規8月1日生效

帶狗入境美國 新規8月1日生效
紀欽耀頒證書 78僑領接任榮譽職

紀欽耀頒證書 78僑領接任榮譽職
購買郵輪、精品股票 消費享折扣福利 LVMH股票 送精美證書

購買郵輪、精品股票 消費享折扣福利 LVMH股票 送精美證書
買郵輪和精品股票都有折扣 LVMH股票還能獲得超美證書

買郵輪和精品股票都有折扣 LVMH股票還能獲得超美證書

熱門新聞

饅頭示意圖。（取材自微博）

把公司發的饅頭帶回家被指盜竊 廚師一怒告上法院 結果出來了

2024-06-21 09:30
上海復旦大學法學院19日畢業典禮，發生畢業生在台上出拳毆打師長。(取材自微博影片)

台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空

2024-06-20 10:41
17歲的江蘇漣水中等專業學校學生姜萍以第12名成績，進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽。(取材自都市快報)

火爆全網的「數學天才少女」姜萍 老家村民：她姊姊也非常聰明

2024-06-15 20:38
雷軍騎自行車上班引熱議，這輛車售價人民幣1.5萬元，網友不淡定。 （取材自快科技）

雷軍騎售價1.5萬人民幣的自行車上班 網認同卻不淡定…

2024-06-21 06:30
復旦大學中國研究院院長張維為。(新華社)

張維為再爆驚人語：中國工地伙食比美中產家庭好

2024-06-19 21:47
17歲的江蘇漣水中等專業學校學生姜萍以第12名成績，進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽。(取材自都市快報)

17歲江蘇中專女生自學高數 打敗清北、麻省理工、劍橋等名校生

2024-06-15 02:30

超人氣

更多 >
威廉帶孩子看泰勒絲演唱會手舞足蹈 曬跟天后自拍照

威廉帶孩子看泰勒絲演唱會手舞足蹈 曬跟天后自拍照
沒下單訂購 包裹送上門…小心遇到「刷評詐騙」

沒下單訂購 包裹送上門…小心遇到「刷評詐騙」
川普提名生變？爆亞利桑納州代表 密謀攪局

川普提名生變？爆亞利桑納州代表 密謀攪局
又傳中國4學生被海關盤問10小時 3人遭遣返

又傳中國4學生被海關盤問10小時 3人遭遣返
米其林廚師女友喊餓 半夜親自出手「泡麵奢華版」

米其林廚師女友喊餓 半夜親自出手「泡麵奢華版」