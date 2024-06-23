黃牛多、搶票難 北京景區取消預約 故宮、國博除外

北京天安門廣場。(新華社)

景區門票預約制度逐漸普及，雖然便利，但也產生不少問題，包括網路預約難、現場預約窗口關閉、「黃牛」高價倒賣門票等。北京市文化和旅遊局近日發布消息，表示除故宮、國博等旅遊景區和對外開放單位外，全市旅遊景區全面取消預約要求，不少網友贊成，還有人說，希望故宮、天安門 廣場也取消預約。

每日經濟新聞報導，北京市文化和旅遊局日前發布「關於提升暑期旅遊景區基本服務質量踐行文明旅遊的倡議」，提到為持續提升旅遊景區基本服務，除故宮、國博等旅遊景區和對外開放單位外，全市旅遊景區已全面取消預約要求。

消息迅速登上熱搜，不少網友表示贊成，並希望全國推廣，還有網友表示，希望故宮、天安門廣場也取消預約，不過也有網友表達了疑慮，「取消預約後，會不會出現到現場後因為人太多，白跑一趟的情況？」

據報導，預約制推出的初衷是為了限制客流量、提升遊客體驗，然而隨著各地景區紛紛採取實名預約，反而給遊客帶來不好的體驗；搶票難，催生了「門票代搶」業務，遊客無奈開始從各種渠道找黃牛代買門票，各種搶票軟件也應運而生，使普通遊客預約門票的難度進一步增加。

另據據澎湃新聞報導，中國旅遊研究院院長戴斌表示，總體上來講，當前旅遊景區景點、度假區和文博場館，並沒有供不應求，絕大多數的景區景點、度假區、文博場館不需要預約，「還是要在詳細評估的基礎上，不要『一刀切』。」