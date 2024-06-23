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中國高校選科焦慮 諮詢索價逾萬仍搶空

中國新聞組／北京23日電

全國各地將陸續公布高考成績，如何填報志願成了很多考生即將面臨的「大考」。官媒調查發現，一些機構瞄準這一商機，渲染焦慮、過度營銷，聲稱利用「內部數據」可提供一對一「精準」填報志願服務，收費從幾千元（人民幣，下同）至數萬元不等，仍被搶購一空。但其中有不少考生斥巨資購買服務卻無法錄取心儀學校，或是對方拿網上數據整合拼湊忽悠，亂象叢生。

法治日報調查指出，看到擁有「內部數據」，能夠「精準定位」，確保考生進入心儀專業這則廣告，來自浙江杭州的李禾心動了。他和父母商量後花3萬元購買了該志願填報機構的「一條龍」服務，沒想到，經機構指點，他反而被自己「最不想去的專業」錄取，「花了3萬元卻起了反作用，自己成了冤大頭。」回想自己去年的經歷，李禾甚是懊惱。

像李禾這樣為高考志願填報煩心的考生和家長不在少數。今年4月，當新疆考生李欣挑燈夜戰為高考進行最後衝刺時，她的父母就開始未雨綢繆，花8000元在某機構「搶到」了這項服務。對於李禾來說，如果沒有報培訓機構，或許他已經在自己心儀的學校裡就讀了，當年他父母花3萬元購買了某機構「一條龍」服務，卻因對方失誤，自己的人生受到了很大的影響。

也有家長反映，自己斥巨資購買服務卻發現機構數據滯後、提供的信息有誤；有家長直言，一些機構「天南海北一頓神吹，卻是拿大路貨數據整合拼湊忽悠」。

有從業者則稱，所謂的「高考志願規畫師」只需一個月培訓，即可獲得證書並上崗，其所在機構的核心訴求就是多賣會員、多賣課、提高客單價，把填志願當一門生意，考生錄取與否並不重要。

受訪專家指出，高考志願填報市場亂象背後，是考生和家長對報考信息的迫切需求與學校信息服務不足之間的矛盾，加上行業門檻偏低，統一監管標準缺位，導致機構質量參差不齊。相關部門須加大監管力度，考生和家長也要注意核實機構的資質和服務內容，結合自己的職業規畫、個人興趣、學術追求等理性填報志願。（文中受訪考生均為化名）

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