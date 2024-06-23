時隔九年 南韓歌手北京演出突喊卡

南韓獨立搖滾樂隊「Say Sue Me」原訂7月在北京演出突被取消。（取材自Say Sue Me臉書）

據韓聯社報導，南韓 歌手近九年來首次在中國的專場演出，但在舉辦三周前被取消，目前尚不清楚具體原因。

報導指出，原訂於7月12日在北京舉行專場演出的南韓獨立搖滾樂隊「Say Sue Me」，其演出突然被取消。樂團也通過社群媒體 證實這一消息。具體取消原因尚不得而知。有中國網友在微博發文推測，該團應該是被舉報了。

據澎湃新聞報導，北京市文化和旅遊局5月15日批准韓國釜山四人組搖滾樂隊「Say Sue Me」於7月12日在北京舉辦專場演出。當時消息一出，有中國網友表示期待，也有網友表示反對，「哪有平白無故給你市場的，韓國拿什麼換」、「北京文旅局同意你們來了？」，有網友更是提醒主辦方關注輿情。

美國之音引述韓民族日報報導，「Say Sue Me」代表崔秀美表示，北京演唱會被取消，主辦方稱「因為這在中國的網路上引起了爭議」。她表示，中國主辦方首先提議演出，上個月聯繫時他們說獲得了演出許可，「但上周我又接到電話說它(演出)被取消了。」崔秀美說，中國主辦方表示「(北京市)文化和旅遊局已吊銷演出許可證」，但沒有解釋具體原因，他們只是說「這變得很困難，因為這在中國成為了一個網路問題」。

韓聯社此前報導，中方批准南韓歌手在北京開專場十分罕見，自韓國男團BIGBANG於2015年在中國11座城市舉行巡演後，南韓歌手在中國的專場演出，近九年來處於停擺狀態。

中韓關係在2016年因南韓部署薩德反導彈系統事件而緊張，中國大幅度限制南韓藝人舉辦演唱會、限制南韓電視劇播放，禁止兩國在綜藝節目領域合作。美國之音據韓媒報導，南韓外交部長趙兌烈今年5月中旬與中國外交部長王毅 在北京會談，曾間接提到了解除限韓令的必要性。中方批准「Say Sue Me」在中國的專場演出，原先被視為限韓令鬆綁。