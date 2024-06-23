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鍾南山蹣跚出席廣州醫科大畢典 網嘲諷：你也中風嗎

中國新聞組／廣州23日電
鍾南山出席廣州醫科大畢業典禮，他步履蹣跚頭髮白了很多。（視頻截圖）
鍾南山出席廣州醫科大畢業典禮，他步履蹣跚頭髮白了很多。（視頻截圖）

在媒體前消失一陣子的抗疫專家、中國工程院院士鍾南山，21日出席廣州醫科大學的畢業典禮，據網傳視頻，88歲的鍾南山似有跛腳，手搭在另一名男子肩上一拐一拐進場，步履蹣跚，白髮也增加不少，引發網民對他健康情況的揣測。多所高校昨天也舉辦別出心裁的畢業典禮，網紅院長姜鐵紅再跳「奔騰」，或師生共飲香檳，儀式感滿滿。

來源：YouTube

據網易報導，6月21日，廣州醫科大學的學生發布了一條視頻，視頻中看到了久未露面的鍾南山。鍾南山當天參加他曾任教的該校畢業典禮，腳看來似乎不適，走路一拐一拐的，還是手搭在另外一個男子肩上才能借力緩慢行走，有別於往年參加畢業典禮時的身體硬朗。鍾南山進場時獲得在場師生熱情歡呼和鼓掌歡迎，稍後他還與畢業生合影。

從合照來看，鍾南山的頭髮比前些年更多了，白頭髮占據了一大半，但他的臉色看起來非常的紅潤。

鍾南山出席廣州醫科大畢業典禮。（視頻截圖）
鍾南山出席廣州醫科大畢業典禮。（視頻截圖）

鍾南山的身體情況在網上引來大批網民關注，不少人認為可能只是年紀大了，腿腳不靈活了，希望他不久後就能痊癒，祝福他身體健康，並感謝他在新冠疫情期間的貢獻。但評論中也有一些嘲諷的留言，似乎仍難忘記疫情清零期間那段痛苦的過去：「你也中風嗎？」、「打籃球膝蓋受傷？」、「為啥大家對他有不少是負面評價」。

另據央視新聞，畢業正當時，各大高校紛紛把儀式感拉滿，為即將踏上人生新征途的學子們送上「花式寵愛」。

21日，因跳蒙古舞「奔騰」走紅的中央民族大學舞蹈學院院長姜鐵紅，在畢業典禮上再次跳起「奔騰」，祝福畢業生，「笑傲江湖，勇闖天涯」；現場還有同學表演了民族舞「大河之子」燃爆全場。上海交通大學醫學院院士、院長們也用歌聲為學生們送去祝福；北京科技大學畢業典禮下起了雨，學生代表發言時，校領導在身後為她撐起了雨傘稱「母校為你遮風擋雨」。

山東理工大學畢業生毛文婷在畢業典禮上為女校長簪花戴雲肩，她說，要讓「校長美美地參加我們的畢業典禮」。大連理工大學學位授予儀式上，男生掏出香檳與校長共飲，「想做一些快樂的事來銘記這一刻」。華中農業大學則是在校園裡舉辦農機花車隊伍巡遊，學生們簇擁著由現代農機裝備組成的花車隊伍慶祝畢業。

網紅院長姜鐵紅再跳「奔騰」。（取材自央視）
網紅院長姜鐵紅再跳「奔騰」。（取材自央視）

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