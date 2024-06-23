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演活周恩來 知名演員王鐵成88歲辭世

中國新聞組／北京23日電
王鐵成主演影片「周恩來」劇照。（取材自觀察者網）
王鐵成主演影片「周恩來」劇照。（取材自觀察者網）

中國兒童藝術劇院6月22日發布訃告：著名表演藝術家王鐵成因病去世，享年88歲。王鐵成曾成功塑造周恩來總理的藝術形象，代表作有電影「大河奔流」、「李四光」、「西安事變」、「周恩來」等，曾榮獲全國文化系統先進工作者、國家有突出貢獻電影藝術家、中國文聯終身成就電影藝術家等稱號。

來源：YouTube

觀察者網報導，1976年，周恩來總理去世，懷著對總理的崇敬之情，王鐵成萌發了飾演總理的願望，他偷偷地在家裡試妝，搜集有關周恩來的資料，尋找外形與總理的相似之處。1977年經過嚴格的試妝，試戲，王鐵成終於實現了自己的願望，在中國話劇團排演的話劇「轉折」中飾演周恩來，這也是中國舞台上第一次出現周恩來的形象。為了這次演出，他學說周恩來的口語，體味總理的德行，模仿總理的姿態，將自己對總理的全部深情傾注到創作中去，話劇公演後，受到了觀眾的熱情歡迎和肯定。

1978年，應著名導演謝鐵驪邀請，王鐵成在影片「大河奔流」中飾演周恩來，這是他首次在銀幕上塑造周總理形象，他在導演的指導下，努力總結自己在話劇舞台上的經驗和不足，深入理解角色，克服舞台表演的氣息，又一次成功的塑造了周恩來總理。隨後，王鐵成在「報童」、「西安事變」、「李四光」等影視片中飾演周恩來，都獲得了成功，並於1979年獲文化部頒發的「青年優秀創作獎」。

據報導，王鐵成是在銀幕飾演周恩來次數最多的特型演員，他的表演真切、感人，不但形似，而且神似，達到了出神入化的境地，成功地塑造了周恩來的偉人形象。在1989年的影片「周恩來」中，王鐵成的表演十分出色，獲得了第12屆中國電影金雞獎最佳男演員獎和第15屆「大眾電影」百花獎最佳男演員獎。

表演藝術家王鐵成去世，享年88歲，曾成功飾演周恩來。（取材自觀察者網）
表演藝術家王鐵成去世，享年88歲，曾成功飾演周恩來。（取材自觀察者網）

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