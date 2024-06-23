看淡中國房市前景 史坦普、惠譽再降評

由於房價跌勢加劇，阻礙中國政府刺激房市的努力，兩家全球信評機構接連調降對中國房市的前景預測。另外，中國商務部發布數據顯示，今年前五個月實際使用外資（FDI，外商直接投資 ）金額為4125億元（人民幣，下同，約568億美元），年減28.2%，顯示官方在吸引海外投資以提振經濟方面仍面臨挑戰。

據法廣引述彭博新聞，史坦普全球評級20日指出，預期中國今年住宅銷售年減15%，遠高於先前預測的5%降幅，銷售規模將低於10兆，僅為2021年紀錄新高的一半。前一天惠譽評級預測，中國年度住宅銷售下滑15%至20%，較先前預測的5%至15%降幅更為嚴峻。

消息指出，評級機構的黯淡預測顯示，他們對近期中國終結房地產 低迷的刺激措施沒有信心，房市低迷已衝擊消費支出，拖累中國經濟。

房地產占中國家庭財富78%，該比率為美國家庭兩倍之多，多數中國家庭必須節衣縮食多年，並向親友借款才能購買一間房子。

彭博指出，5月FDI跌幅大於4月的27.9%，延續了去年6月以來的跌勢，這項衡量外商在中國直接投資的指標已連續第12個月下降。在憂心經濟前景背景下，海外資金流出現歷史性下滑，中國領導層一直在設法提振外國投資者對中國的信心。今年2月，國務院 總理李強稱穩定外商投資為今年經濟工作的重點，並承諾繼續擴大市場准入，並改善公平競爭環境。