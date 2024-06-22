金融時報：中國超級富豪「鏡像轉帳」加速潤出

多項研究顯示，中國的富裕階層和中產階級正加速離開中國。（路透）

英國金融時報報導，中國超級富豪正考慮「潤」出。英國投資移民 公司Henley & Partners的一份報告顯示，去年實際離開中國的人數為1萬3800 人，而預計今年將有1萬5200名中國富豪移民，增幅約一成。

中國人稱之為「潤」或「潤學」，即研究如何逃離中國並帶走財富。這個詞源於英文動詞「run」，發音甚至字義與漢字「奔」相似。「潤學」暗示移民海外並非易事。弄清楚去哪裡、如何到達那裡，然後找到將資本偷運出中國的方法，可能是一門晦澀難懂的科學。

法廣報導，對於中國領導人習近平來說，這一趨勢是對他的統治的評論。自2021年以來，他倡導「共同富裕」，其中包括承諾高收入人群必須「更多地回報社會」，以造福那些在過去40年中國追求增長的過程中被遺忘的人。

一旦決定離開中國，富人就面臨一系列的權衡，首先要考慮的是去哪裡。在這個充滿衝突的世界裡，首選目的地應該是安全的，紐西蘭和澳洲等地理位置偏遠的地方受到青睞；阿聯和葡萄牙都設有「黃金簽證」制度，為富有的投資者提供快速移民通道，這一特點對中國人尤其有吸引力；美國和加拿大也有自己獨特的吸引力——優秀的大學、龐大的華人社區和公民自由；而日本 則與中國距離較近，具有亞洲文化和良好的社會秩序，中國億萬富翁馬雲在北京失寵後於2022年在日本逗留了幾個月，日本也迎來了百萬富翁的湧入。

很多潛在移民求助於「地下銀行」，將財富轉移到國外。其中一種方法被稱為「鏡像轉帳」，即將一筆錢存入中國的一家地下錢莊，然後從另一個國家的地下錢莊取出相同數額的錢。

據英國金融時報稱，美國國土安全部4月份在一份聲明中表示，這些中國洗錢組織已成為犯罪團夥和販毒集團青睞的資金渠道之一，普通中國公民也利用這些組織來將資金轉移到海外。

但即使克服這些移民障礙，富裕的中國人仍會發現海外生活會帶來一系列全新的陌生感。適應新的食物、氣候和政治環境可能很棘手。

但更棘手的問題是社會問題。據一位中國網紅說，「如果你是一個社交達人，沒有社交活動就活不下去，那麼北歐肯定不適合你。因為北歐人有一定程度的社交恐懼……大多數人都待在由幾個朋友組成的固定小圈子裡。所以不會很有趣……」。