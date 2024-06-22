能做飯會掃地 華為機器人「夸父」與高層擊掌亮相

人形機器人「夸父」現身華為開發者大會，他準備展現廚藝。(取材自新黃河)

2024華為 開發者大會21日在東莞盛大開幕。大會上，華為雲也正式推出了盤古具身智能大模型，搭載盤古能力的人形機器人「夸父」。華為雲CEO 張平安指出，讓AI機器人去洗衣、做飯、掃地，「讓我們有更多的時間去看書，寫詩，作畫」。

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新黃河報導，華為常務董事、華為雲CEO張平安在介紹盤古具身大模型的環節中，向觀眾展示了夸父人形機器人搭載盤古具身智能大模型後在工業、家庭場景中展現的潛力，並與夸父人形機器人進行擊掌、問答互動、遞水等互動。

據了解，盤古大模型能夠讓機器人完成10步以上的複雜任務規畫，並且在任務執行中實現多場景泛化和多任務處理。同時盤古大模型還能生成機器人需要的訓練視頻，讓機器人更快地學習各種複雜場景。

張平安在大會上表示，除了人形機器人，盤古具身智能大模型還可以賦能多種形態的工業機器人和服務機器人，讓它們幫助人類去從事危險和繁重的工作。

報導指出，此次亮相HDC的夸父人形機器人，是華為雲與樂聚機器人戰略合作的階段性成果。搭載了盤古具身智能大模型的人形機器人在智能化、泛化能力上得到了顯著提升。目前已實現人形機器人小樣本下的泛化操作，並在工業、家庭場景中展開測試與場景驗證，研發進程已經打通了人形機器人數據收集、雲端 訓練以及部署推理的工作流程，形成了系列工具鏈。