脫離安卓生態 華為「純血鴻蒙」測試 稱內核超越Linux

「純血鴻蒙」啟動開發者測試，預計第4季正式商用。(路透)

華為 常務董事、終端BG董事長余承東，21日在華為開發者大會2024上發布新一代鴻蒙作業系統HarmonyOS Next，該系統也稱為「純血鴻蒙」，擁有全場景、原生智慧、原生安全三大特性，同時可將設備性能提升30%。並將於今年第4季正式投入商用。意味華為將正式脫離安卓 生態。

來源:九派新聞

科創板日報報導，HarmonyOS NEXT面向開發者啟動Beta版，華為Mate 60系列、Mate X5、MatePad Pro 13.2吋等多款設備即日開啟升級。預計2024年8月面向消費者啟動Beta升級，第4季隨著Mate70系列的上市，推出正式版。

此外，華為雲在會上發布盤古大模型5.0，包括十億級、百億級、千億級、萬億級等不同參數規模。

余承東指出，純血鴻蒙從內到外實現全線自研，「鴻蒙是基於Open Harmony打造的全場景智慧作業系統，這是一個源自中國、自主可控的作業系統。」

目前，鴻蒙生態設備超9億台，HarmonyOS開發者數量已達254萬。余承東透露，今年前五個月Pura 70系列發貨量年增68%，旗艦手機發貨量年增72%。

截至目前，龍頭5000個應用已加入鴻蒙生態，1500+應用已完成上架，余承東在現場特意感謝抖音、美團、釘釘等主流APP廠商。

華為終端BG軟件部總裁龔體則表示，操作系統軟件不再被歐美主導，鴻蒙進行全面換新，用10年做成了歐美30年的事。他提到，鴻蒙內核超越Linux內核，更安全，更流暢，對比之下性能提升10.7%。另外，HarmonyOS NEXT可實現整機性能提升30％，目標是每年再提升20%。

每日經濟新聞報導，隨著鴻蒙的發展，長期由谷歌Android和蘋果iOS 雙寡頭壟斷的終端操作系統競爭格局有望被打破。研究機構Counterpoint Research的季度操系統數據顯示，HarmonyOS在中國的市場份額已由2023年一季度的8%上漲至2024年一季度的17%，iOS份額則從20%下降至16%。華為HarmonyOS超過蘋果iOS，成長為中國第二大操作系統；全球份額方面則為4%。

在會上，螞蟻數科mPaaS也公布鴻蒙生態的三方共建進展：華夏銀行、廣發銀行、中石油、中國移動等200餘App啟動鴻蒙開發測試。螞蟻mPaaS是數科旗下移動開發平台，此前已全量適配鴻蒙100餘個SDK。

不過，也有產業鏈相關人士對於鴻蒙完全脫離安卓後的生態建設表示擔憂。「一些海外的APP很有可能在純血鴻蒙上用不了，包括一些小眾的應用也面臨同樣的狀況。完全脫離安卓以後，不可能所有的APP全都支持鴻蒙，所以仍會有很久的路要走。而鴻蒙在海外的推進和消費者的接受程度，也有待觀察。」