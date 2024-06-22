靠「腿綁沙袋送貨」訓練 吉林快遞小哥挑戰奧運

欒玉帥參加2021年北京半程馬拉松。(取材自正觀新聞)

即將在7月26日舉行的巴黎奧運 中，首度新增了「大眾組馬拉松 」比賽項目，參賽者來自全球業餘跑者，中國快遞小哥欒玉帥也將參賽。他因在北京半馬獲得「非職業第一名」，被網友稱為「跑得最快的快遞小哥」。大眾組馬拉松項目預計於8月10日登場，參賽者多達4萬48人。

綜合正觀新聞、北京日報報導，今年40歲的欒玉帥出生於吉林集安農村，2015年開始快遞工作。某一年，他想參加北京半馬，剛好一個常跑的客戶是專業跑者，便開始指導他跑步。自此，他愛上了這項運動，平時為了訓練工作兩不誤，他都是雙腿綁著沙袋送貨。

2021年北京半程馬拉松，欒玉帥拿到非職業選手第一名，並在接觸跑步開始的兩年時間內達標中國國家一級運動員水平，全馬個人最好成績2小時25分55秒，被網友稱為「跑得最快的快遞小哥」。他還曾在2022年北京冬奧 上代表萬千快遞小哥參與火炬接力，和其他三名快遞員共同榮獲「2022中國經濟年度人物特別獎」。

欒玉帥是北京快遞小哥。(取材自北京日報)

報導指，根據巴黎奧運會規定，參賽者必須按照組委會公布的積分方式，在2023年年底拿到10萬積分，才能獲得抽籤資格，全球共有超80萬人註冊參與。

欒玉帥回憶說，「還記得中簽那天剛好是除夕，一家人正在吃年夜飯，我看到郵件後直接叫了出來，家人都嚇了一跳」。他利用一切閒暇時間，每個月練跑三、四百公里，在他心中，跑步和快遞已成了他生活中不可或缺且相互成就的兩件大事。