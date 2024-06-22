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吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生

中國新聞組／北京22日電
葉海洋和雙胞胎兒子。(取材自微博)
葉海洋和雙胞胎兒子。(取材自微博)

36歲中國女富豪葉海洋20日在社交媒體上宣布產下雙胞胎兒子引發關注。葉海洋曾兩度赴美買精，生下兩個混血女兒，這是她的第三胎。據影片，她在產子後激動拭淚，兩個女兒也開心抱著雙胎胎弟弟，一家五口和樂融融。葉海洋曾稱四個孩子的精子都來自同一人，但這對雙胞胎一黑一白且長得不像，網民質疑生父非同一人，葉海洋則強調認為自己能夠照顧好孩子們。

葉海洋的雙胞胎兒子。(取材自微博)
葉海洋的雙胞胎兒子。(取材自微博)

綜合椒點娛樂、網易「檸檬有娛樂」報導，葉海洋日前發布多張照片與影片，宣布生下雙胞胎兒子Owen和Olsen。這對新生兒一個膚色紅潤，另一個膚色則顯得白皙，引發網民猜測是否不同父親，或是在受孕過程中採用了特殊方式？不過，也有人認為，膚色的差異只是由於遺傳和環境因素共同作用的結果。

除此之外，網路上還有一種聲音，質疑葉海洋為何能在產後迅速恢復日常活動、不用坐月子？對於這些議論，葉海洋回應稱，不是每個人都必須坐月子，她只是依照醫師建議和自己的身體狀態來安排生活。而對於兩個兒子的膚色差異，她並未直接回應，僅強調自己能夠照顧好孩子們。

影片顯示，葉海洋在順利生下雙胞胎後激動拭淚。(取材自微博)
影片顯示，葉海洋在順利生下雙胞胎後激動拭淚。(取材自微博)

葉海洋曾說過，自己從美國買了三管擁有五國血統的優質精子，且來自同一個人，就是希望孩子能夠有同一個父親。據了解她當時買的精子是1000多美元一管，最後生出四子。

葉海洋1988年出生於吉林長春，家境普通的她在大學兼職做女性護膚品營銷，藉此累積了創業基金，隨後建立了個人品牌。28歲時，她身家就已到達千萬以上。

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