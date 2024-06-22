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「山坡找網女孩」畢業了 下一站：回雲南家鄉當老師

中國新聞組／北京22日電
范天蘭在西南大學2024屆畢業典禮上以畢業生代表身分發言。 （取材自新華每日電訊）
范天蘭在西南大學2024屆畢業典禮上以畢業生代表身分發言。 （取材自新華每日電訊）

四年前為了備戰高考在山坡上找網路訊號的女孩，如今已成為準教師。6月20日上午，在西南大學2024年本科生畢業典禮暨學位授予儀式上，范天蘭作為畢業生代表表白母校，「是你們亮起的燈盞，讓昔日在山坡找網的女孩，沐光而行，找到了夢想的信號。」如今，她決定回到家鄉雲南成為教師，延續這道堅定的光，照亮更多學生前行的路。

據新華每日電訊報導，范天蘭來自雲南省曲靖市會澤縣爐房村。四年前，高三的那個寒假，她透過網路課程複習，但山高路遠，網路訊號微弱，她和姊姊一起到家背後的小山坡尋找更好的訊號上網課，2500多公尺的海拔，時有風雪，姊妹倆裹上棉被也要學。范天蘭埋頭學習的樣子上傳網絡後感動了許多人，「山坡找網女孩」從此成了范天蘭的代名詞。

因為高中班主任龍老師畢業於西南大學，也因為「學師範能幫助他人」的信念，2020年，范天蘭高分考入西南大學地理科學學院，成為公費師範生。大學四年，范天蘭一邊接受系統的地理師範專業教育，一邊積極科學研究，參加比賽、投身實踐，從剛入校時面對聽不懂的專業課，在老師的鼓勵和悉心指導下，范天蘭收穫累累碩果。

范天蘭在家附近的山坡上網課。（取材自新華每日電訊／西南大學供圖）
范天蘭在家附近的山坡上網課。（取材自新華每日電訊／西南大學供圖）

她曾獲得2021年全國研究課程設計比賽全國選拔賽特等獎，全國優良地理教研成果評比論文一等獎，主持一項全國大學生創新創業訓練項目以第一作者身分發表2篇論文等等，范天蘭成了學弟學妹口中的「地科先鋒」「優秀學姐」。

4年前，范天蘭拿著通知書在之前尋找信號上網課的地方慶祝。（新華社）
4年前，范天蘭拿著通知書在之前尋找信號上網課的地方慶祝。（新華社）

她主動加入研究項目，策畫開展了「研行天下——中學地理教師培訓新模式」創新項目，跟著師長爬賀蘭山，穿越毛烏素沙地，考察大同火山群……探索中學教師的專業成長之路。今年畢業的范天蘭已確定要回家鄉雲南登上三尺講台，做一名教師，完成她當老師的志向。

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