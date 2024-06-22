如何活到百歲 復旦大學新研究給了關鍵密碼 登國際期刊

復旦大學研究顯示，不吸菸、優質膳食和參加運動則與活到100歲間顯著相關。示意圖。（路透）

據復旦大學針對中國大陸80歲以上老人所做的一項調查顯示，飲酒、BMI這兩項生活習慣，與是否能活到100歲之間沒有顯著關聯，而不吸菸、優質膳食和參加運動則與活到100歲間顯著相關；亦即健康生活方式得分最高的人成為百歲老人的可能性顯著增加。這項研究結果已於6月20日發表於「美國醫學會雜誌」（JAMA）子刊 JAMA Network Open。

據澎湃新聞報導，中國的人口壽命在不斷延長，有數據預計，到2030年，中國人的平均壽命大約能達到80歲。但既往的相關研究較少聚焦於80歲以上群體。復旦大學這項調查隨機抽取中國大陸22個省的一半縣市，約覆蓋總人口的85%，是針對80歲以上人群最大的前瞻性調查之一。

復旦大學營養研究院院長、公共衛生學院高翔教授團隊利用中國老年人健康長壽調查數據（CLHLS），構建了一個健康生活方式評分（HLS），包括五個傳統的健康生活方式組成因素：吸菸、飲酒、鍛煉、飲食多樣性和身體質量指數（BMI），每個因素都重新編碼為0、1、2，得分愈高表明潛在健康結果愈好。

經過初步分析，發現過去和現在是否飲酒、BMI與活到100歲之間均沒有顯著的統計學關聯，而不吸菸、優質膳食和參加運動與活到100歲之間顯著相關，因此又構建了一個新版健康生活方式評分（HLS-100），在其組成部分中剔除了飲酒和BMI。

這項研究最終納入5222名參與者，包括1454名已確定的百歲老人和3768名對照組參與者，對照組參與者在百歲以前死亡。結果顯示，在五年隨訪期中，HLS-100最低組（得分為0-2）的1486人中有373人成為百歲老人，HLS-100得分最高組（得分為5-6）的851人中有276人成為百歲老人。

研究人員表示，這顯示與生活方式最不健康的人相比，健康生活方式得分最高的人成為百歲老人的可能性顯著增加。

高翔表示，過去大多研究是在中老年群體中探索生活方式因素（吸菸、飲酒、運動、膳食和控制體重等）與衰老相關結局（預期壽命、認知功能等）的關係，較少研究聚焦於80歲以上的高齡人群。這項研究的優勢在於，CLHLS具有全國代表性、樣本容量大，但也具有局限性，例如大多數生活方式的行為信息是自我報告的，會產生測量誤差。

高翔表示，百歲老人代表了極端的長壽群體，研究他們的生活方式及健康狀況可以提供寶貴的信息，有助於開發更有效的健康延壽策略，對政策制定和社會福利 規畫具有重要意義。他們希望進一步系統深入探索各種社會因素、膳食因素與成為百歲老人的關係。