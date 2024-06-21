民間暗諷？ 書店內習近平著作旁擺「換屆」

中國某書店，習近平著作周圍擺上《喪鐘為誰而鳴》、《大國的崩潰》等書。 （「學習強國」X 帳號）

中國各地書店 疑成為反習的新場所？網上近日熱傳有關書店裡的習近平 著作旁，出現包括「換屆」、「開放社會及其敵人」等書籍，似以其他書籍的「書名」來暗諷習近平執政。

自由亞洲電台報導，X平台博主「李老師不是你老師」近日相繼發布多張來自中國各地書店的圖片，在習近平的著作周圍，擺放諸如「換屆」、「小熊維尼」、「大國的崩潰」、「審判希特勒」、「千古一帝秦始皇」等書籍。

最新一宗事件發生在上周，一張杭州某書店的照片顯示，小說「換屆」與2023年版的「習近平中國特色社會主義思想學習大綱」並列，很容易讓人聯想到是在要求習近平下台。

「換屆」也並不是異議作品，而是借一個虛構的城市「臨錦」遭受洪災期間，謳歌正值換屆的中共官員「摒棄官僚主義」、「敢作敢為」的作品。而該書的作者張平曾任山西省副省長、中國政協委員和中國作家協會副主席等。

不過，近日包括上海、廣州、香港 等地都有類似的圖片在網上熱傳，尚不清楚是書店員工精心布置，還是顧店有意為之。

報導指出，瑞典文學家、翻譯家萬之表示，在習的專制高壓下，沒有辦法正面表達對抗。老百姓用書店擺個書的方式表態，正能說明習近平已失去民心。

旅日知名時評人「五岳散人」表示，對於長期處於禁言狀態下的國民來說，這種隱晦抗議方式具有解構極權的作用。「大家願意用這種模式，在危險度降低的情況下隱䀲的罵人，知道的人會心一笑，甚至於即使想舉報也沒有辦法說這有甚麼問題。」

據不完全統計，習近平對全球經濟、網絡空間、體育、香港未來和非洲疫情防控等240多個主題上「指明了前進的方向」並成書。至2023年他出版了140多本著作，相當於每年出版12本。

其著作被要求各大書店擺在顯眼位置。