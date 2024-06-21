桂林遇26年最大洪患 市區水深及胸 老鼠躲洪水全上樹

中國南方近日強降雨，累計超過150萬人受災，廣東、福建至少13人死亡。其中，廣西桂林發生1998年以來最大洪患，19日起全城多處泡在水中，連火車站也遭洪水 灌入，多個景區關閉、高鐵站等公共交通停擺、學校緊急停課。

來源:人民報

據廣西壯族自治區氣象台人員表示，此次大暴雨 過程具有暴雨範圍廣、持續時間長、累計雨量大、極端性強等特性。他說，近一周廣西平均雨量達152毫米，主要集中在桂林、賀州、柳州3市，尤其桂林興安、永福、靈川3縣7個鄉鎮累計雨量超過700毫米，興安縣溶江鎮達945毫米最多。

水利部20日通報，受降雨和上游來水影響，廣西一水文站出現148.88公尺的洪峰水位，超過保證水位1.88公尺，水位、流量創下1998年6月以來新高。同日，廣西共有潯江、桂江、賀江及柳江等22條河37個水文站出現超過警戒水位的洪水，部分水文站最高洪水水位創了70多年來紀錄。

桂林火車站廣場變成一片汪洋。(取材自央視)

桂林火車站被淹，候車廳被浸成水塘。(取材自微博)

其中廣西桂林19日起出現嚴重淹水，桂林火車站官方公告，桂林站廣場出現大淹水，影響車站旅客進出；有市民稱，桂林主城區因為地勢較低，到處都是積水，「水最深的地方，已經達到胸部」。經清淤消殺、檢修復舊等緊急處置，桂林站預計21日6時恢復辦理旅客乘車業務。

持續強降雨使得桂林市區變成一片「澤國」。家住桂林市疊彩區上南洲村的董小姐說，一覺醒來，家裡一樓的水已淹到腰，到了下午水勢已超過肩膀，村上大部分房屋都浸泡在黃色的泥水裡，不少磚砌的老房子在水流沖刷下倒塌，「感覺比98年的那場洪水還要嚴重」。還有民眾拍到樹上密密麻麻的老鼠躲避洪水照片。

桂林旅遊業也大受影響，著名的陽朔縣灕江景區17日因灕江水位上漲，發布了封航停漂通知。兩江四湖景區自昨日起暫時關閉。

央視新聞報導，為何桂林會發生嚴重的城市內澇？有民眾指責是上游水庫洩洪導致，明明當地雨勢已趨緩，但市區卻還在漲水。

廣西壯族自治區防汛抗旱指揮部辦公室副主任周運逵指出，此前漓江剛發生超級洪水，洪水還沒有完全消退，加上了超250毫米的特大暴雨形成大量徑流，灌入上遊4座水庫。滿水的水庫發揮不了攔洪作用，因此水庫只能被動洩水，水勢倒灌進入城內形成較嚴重的洪水。