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在復旦畢典打院長的台生 「品德不合格」不能念北大研究所了

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在復旦畢典打院長的台生 「品德不合格」不能念北大研究所了

中國新聞組／北京21日電

台灣夏姓學生19日在上海復旦大學畢業典禮揮拳打院長，引發中國大陸輿論譁然。他原本已進入北京大學醫學部碩士研究生擬錄取名單，但北大20日強調，當事學生還處在思想品德考核期，對違法不當言行的考生將不予錄取。

來源：薇羽看世間

網路影片顯示，一名男學生19日在復旦大學畢業典禮上打老師。事發當時正在舉行學位授予儀式，他依序走到台上時，突然向其中一位授證的教授揮了一拳，教授的眼鏡和導師帽被打落，該生隨後跳下台跑了。

事發後，警方已將打人學生帶走做筆錄。復旦法學院一名老師向中央社記者證實，這名夏姓學生是台灣人。

夏姓學生被網路肉搜扒出，他4月已進入「北京大學醫學部基礎醫學院2024年碩士研究生擬錄取名單」，擬錄取專業是「人體生理學」，並指因為他是台生，享有免筆試直接複試的特殊待遇，等於是保送北大，引發輿論譁然。

不過據新京報，北大黨委宣傳部表示，該校已關注到相關情況，當事學生此前曾透過「申請考核制」方式報考北大醫學部碩士研究生，目前還處於「思想品德考核期」，並未被錄取。

北大表示，將嚴格按照招生簡章及各級招生錄取規定，以立德樹人為本，堅持全面衡量、擇優錄取原則進行研究生招生，「對思想品德考核不合格、存在違法不當言行的考生將不予錄取」。

涉事男生是台灣學生，正準備考研究生。(取材自IG)
涉事男生是台灣學生，正準備考研究生。(取材自IG)

夏姓學生今年1月曾發布一篇「退學理由說明」，將復旦大學稱為「混蛋大學」，批判學校的交通、建設、制度等，並稱其母親在上海人脈深厚。他說自己並不想讀復旦大學，是因為父母的「控制慾、虛榮心」所致。

網傳的微信截圖顯示，夏姓學生認為自己打的是院長，但其實打錯人了。一些網友懷疑這名學生的精神狀況。

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