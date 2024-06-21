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桂林新娘遇洪水搭船出嫁 消防車路過載一程

中國新聞組／北京21日電
桂林女子搭船出嫁。(取材自微博)
桂林女子搭船出嫁。(取材自微博)

6月19日，桂林遭遇強降雨多地內澇，積水過胸，大批居民受困，紛紛在洪水中展開自救與互救。桂林市民袁偉琦划著他的皮划艇在被水淹沒了的街頭裡救了20餘人，回想過程仍有些後怕，但「能救一個是一個」。另桂林一位新娘前往婚禮會場卻遇淹水，她被迫乘船再搭了一輛順路的消防車成為「臨時婚車」抵達會場，還不忘請消防員吃酒席，但消防員忙救災沒能來。

據瀟湘晨報報導，家住桂林市七星區的袁偉琦熱愛釣魚，為此特地買了一艘配置了馬達能容納6人的皮划艇。19日下午3點，他和另兩位朋友一塊開皮划艇去接一位被困的好友，把朋友送到水淺的區域後，他和另兩位朋友又將皮划艇駛入了被水淹沒的街道，救助了20餘人。

救人過程中，袁偉琦看到和參與了不少自救與互救的場景：有店鋪老板衝進洪水淹沒的店鋪想搶救商品，有人不顧危險執意回家找家人，有4人用皮划艇救一對夫妻時皮划艇漏氣，6人抱著一根燈柱泡在水裡等待救援……

桂林男子用皮划艇救20多人。(取材自瀟湘晨報)
桂林男子用皮划艇救20多人。(取材自瀟湘晨報)

袁偉琦回憶起當時的場景，街道上的水深有一米七一米八，主要是水流很急，他們從下午3點一直忙到晚上8點多。他救的年紀最小的一位，一個十三四歲的男孩因他的室友被困了餓得胃疼，他為幫朋友找吃的就游泳出來了，沒多久腿就抽筋，還好爬到了車頂上被他救起；他救的人年紀最大的是一位50歲左右的商店老板，但他一定要進去搶救他的貨。

他的艇在救援中被划傷漏氣了，還回去補了一次，補好以後立馬回去了。「想想有些後怕，我們沒有什麽安全措施，就一個艇一個馬達，也沒帶手電筒，晚上天都黑了還在水裡。」但他說「當時什麽都沒想，就能救一個是一個吧。」

桂林城市裡內澇嚴重。(取材自瀟湘晨報)
桂林城市裡內澇嚴重。(取材自瀟湘晨報)

另據經視直播報導，6月19日上午，有網友發布視頻稱，在廣西桂林溶江鎮有個新娘子坐船出嫁，後來還上了消防車。不少網友表示，這是第一次看到坐船出嫁的新娘，什麽都阻止不了結婚的腳步。

新娘的丈夫黃先生表示，當時因為積水太深，車輛沒辦法過來接親，只能找個鐵皮船。「我在水裡推著船走了40分鐘，只走了兩公里，最深的地方有1.5米，淹到人肚子這裡了。」還好巧遇了正在救援的消防人員，消防員欣然同意順路載他們一程。「坐了大概二三十分鐘，30公里路。」新娘廖女士說，婚禮在19日13時許開始，大部分賓客到場祝賀。「我們邀請消防員來吃酒席，但他們忙著搶修（沒有過來）。」

桂林消防表示，當時在興安縣城接到需要轉移群眾的警情，正好發現有一輛婚車在涉水路段過不去，於是詢問了一下新人的目的地，發現是去溶江，就將她們帶上了車。

洪水 釣魚

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