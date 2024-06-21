海南消費券發威 帶動三亞15億消費

今年以來，海南多家免稅店推出促銷優惠活動，圖為消費者在海口國際免稅城選購化妝品。（中新社）

「離島免稅消費券趕緊衝，最高立減2500元（人民幣，下同）。」19日，三亞市正在滾動發放離島免稅消費券。今年以來，海南官方常態化發放消費券，前5個月安排1.25億元發放離島免稅及「機票即門票」消費券。

中新社報導，離島免稅購物是海南旅遊消費的金字招牌。海南省政府今年提出打造離島免稅的品種、價格、服務優勢，離島免稅店銷售額較2023年增長10%。

海南省商務廳有關負責人稱，從效果來看，消費券的發放對活躍市場氛圍起到積極作用。據三亞市商務局數據，今年前5個月，三亞市已累計投放離島免稅消費券超7000萬元，帶動消費約15億元。

暑期已至，海南多舉措提振夏日經濟，官方向乘機入島遊客發放「機票即門票」消費券以及離島免稅、住宿餐飲等領域消費券，免稅店也進行各類打折促銷活動。

三亞市於本月初啟動了離島免稅購物季，旅客可持入島機票領取500元無門檻免稅消費券。據三亞市商務局介紹，目前第一階段無門檻免稅消費券已全部領取完畢，第二階段活動即將啟動。

國藥 中服免稅三亞店相關負責人說，該店正計畫投放大額無門檻消費券，此外還在籌備暑期檔營銷活動，包括多件多折、滿減滿贈、多倍積分等形式。

在海口的海控全球精品免稅城（海控免稅）可見，該店推出暑期折扣，如香化類1件8.5折、3件及以上7.5折，酒水類滿300元減90元等。海控免稅市場部負責人王涵櫻說，該店在端午節 、父親節、海南島歡樂節等節慶推出「文體+購物」促銷活動。

一系列促消費的組合拳，讓遊客享甜頭。遊客吳女士憑入島機票，不僅免費遊玩了景區，還領取500元的無門檻免稅消費券，加上政府消費券和店內優惠，部分商品到手價低於5折。

根據海南省商務廳消息，海南鼓勵離島免稅經營主體採取打折、抽獎、滿減等方式讓利消費者。同時，海南還將對2024年納統銷售額同比增長超過15%的離島免稅企業，分檔給予獎勵。