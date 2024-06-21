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福建15村因洪水斷聯 八旬翁遇土石流泡成泥人

中國新聞組／北京21日電
村落遇山體滑坡，兩位8旬老人在泥漿裡泡一夜，村民緊急救援。(取材自中華網)
村落遇山體滑坡，兩位8旬老人在泥漿裡泡一夜，村民緊急救援。(取材自中華網)

受強降雨影響，福建龍岩上杭縣部分村鎮發生不同程度的洪澇、泥石流等地質災害，8.7萬群眾受災；受災最嚴重的溪口鎮，有8座橋梁被沖毀，仍有15個自然村通信還沒恢復，處於斷聯，災情不明。上杭山體滑坡，致兩位八旬老人泥漿中泡一夜成了泥人，甚至還因此腦顱出血和骨折，令人不忍。

來源：YouTube

據央視新聞報導，截至6月19日上午8點，上杭全縣一共有87848名群眾受災，當地205條道路中斷，目前搶通181條。受災最嚴重的溪口鎮，每個村落都有不同程度的洪澇、泥石流災害發生，當地水電、交通等基礎設施亦有不同程度損毀。當地消防武警等救援力量已通過徒步方式，將應急物資送到村裡，同時徒步把村裡一些受傷群眾轉移出來。道路搶通工作也在連夜進行。

據大象新聞報導，17日，福建龍岩上杭山體滑坡，兩位八旬老人在泥漿中泡了一夜，10個小時後被救援人員找到時，兩位老人已變成「泥人」。老人女婿呂先生表示：當時家裡只有兩位老人家，岳父腦顱出血，岳母大腿粉碎性骨折，送醫救治後，兩人身體情況已經穩定，正在治療中。

另據央視報導，上杭縣榮屋村的村部已被改造成了一個受災群眾的臨時住所，安置的是蘇家坡村28名受災村民。主要是16日夜間，蘇家坡村發生山體滑坡，經專家研判存在二次塌方的可能，發生次生災害的風險等級非常高，因此全村共有126戶520名村民被緊急轉移安置。截至目前，蘇家坡村的搶險救援工作還在進行當中。

村落遇山體滑坡，兩位8旬老人在泥漿裡泡一夜，村民緊急救援。(取材自中華網)
村落遇山體滑坡，兩位8旬老人在泥漿裡泡一夜，村民緊急救援。(取材自中華網)

村落遇山體滑坡，兩位8旬老人在泥漿裡泡一夜，村民緊急救援。(取材自中華網)
村落遇山體滑坡，兩位8旬老人在泥漿裡泡一夜，村民緊急救援。(取材自中華網)

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