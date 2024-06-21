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雷軍騎售價1.5萬人民幣的自行車上班 網認同卻不淡定…

中國新聞組／北京21日電
雷軍騎自行車上班引熱議，這輛車售價人民幣1.5萬元，網友不淡定。 （取材自快科技）
雷軍騎自行車上班引熱議，這輛車售價人民幣1.5萬元，網友不淡定。 （取材自快科技）

小米CEO雷軍近日在社交平台曬出自己騎自行車上班的視頻，引起熱議。網友表示，「終於找到我和雷軍的共同點了，我們都騎自行車上班」、「是不是要有小米自行車了」、「這個我買得起」等等。但有網友看到該自行車在網上的標價後，不淡定了。

來源：YouTube

快科技報導，視頻中，雷軍騎行在林蔭小道上，到達小米園區後，雷軍熟練的將自行車折疊，並單手提著走進公司，最後還用小米手環刷開了門禁。

但還有眼尖的網友發現，雷軍騎的自行車並不簡單，自行車品牌是英國品牌Brmopton，也被愛好者稱之為「小布」。

雷軍所騎的這輛是經典的郵政綠配色Cline直把，售價人民幣1萬5900元（約2189美元）。

在看到有人在這條視頻評論區曬出自行車價格後，有網友直呼：「笑不出來了」、「我看到第一時間想買來幹代駕，是我膚淺了」、「我還以為可以整個雷總同款呢」。

前不久，雷軍還曬出了自己的早餐，雷軍坐在自己的小米SU7上，隨口向大家介紹了他的早餐豆漿、油條，並問大家，你們早上一般吃什麽？

因為早餐是用麥當勞紙袋子裝的，所以應該是麥當勞買的，麥當勞官方賬號直接在評論區留言：「總裁之選，你值得擁有」。

據了解，雷軍在社交平台已發布多條接地氣的視頻，這也拉近了與網友之間的距離。

小米CEO雷軍社交平台曬出騎自行車上班的視頻。（視頻截圖）
小米CEO雷軍社交平台曬出騎自行車上班的視頻。（視頻截圖）

小米 麥當勞 小布

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