小米副董林斌減持套現人民幣1.6億 被指失信 集團澄清：做公益

小米集團副董事長林斌減持1000萬股股份，合計套現約1.79億港元。（取材自微博）

小米 集團的聯合創始人、副董事長、執行董事林斌，6月連續三個交易日共減持1000萬股股份，合計套現約1.79億港元（約人民幣1.665億元、2299萬美元）。有部分投資 者在雪球等平台上指責林斌違背承諾、不講信用。

披露易網站顯示，6月4日，林斌出售333.3萬股股份，平均價為17.7704港元/股，套現約5922.87萬港元；6月5日，再次出售333.3萬股，平均價為17.8025港元/股，套現約5933.57萬港元；6月6日，又出售333.4萬股，平均價為18.0471港元/股，套現約6016.90萬港元。

以此計算，林斌共減持1000萬股股份，合計套現約1.79億港元（約人民幣1.665億元、2299萬美元）。

原來，2020年9月15日，小米集團曾發布公告稱，林斌自願承諾，自該公告日期起五年內，林斌及其控制的所有實體均不會自行酌情出售其直接或間接實益擁有的本公司股份，此前已作安排的不超過1.2億股B類股除外。

所謂的「已作安排的」是指捐贈予Bin Lin and Daisy Liu Family Foundation的1.2億股B類股，這1.2億股B類股中的0.6億股B類股此後被捐贈予小米基金會有限公司。這兩個機構可自由買賣相關股份並把所得以作公益用途。

6月20日，有小米集團的相關負責人表示，（減持套現）是做公益，具體可查看他們對中山大學的捐贈事宜。

中山大學的官方微博 顯示，4月17日下午，林斌、劉向東夫婦向中山大學捐贈簽約儀式舉行，林斌、劉向東夫婦向母校捐贈現金1億元人民幣。

對於捐贈和減持的時間差，小米集團的相關負責人表示，這不是銀行卡能直接到帳。

紅星資本局注意到，林斌減持套現的數額與捐贈數額有差額。對此，小米集團的相關負責人稱，是港幣和人民幣之間的差別。

林斌減持套現的1.79億港元約合人民幣1.665億元，仍與1億元的捐贈額有差額。