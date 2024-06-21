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山河4省人口年減139萬 超越東北 中國31省份 僅11個呈現成長

中國新聞組／北京21日電
中國2023年人口減少203萬，持續負成長，根據統計，31個省區中，只有11個省區常住人口增加。（新華社）
中國2023年人口減少203萬，持續負成長，根據統計，31個省區中，只有11個省區常住人口增加。（新華社）

中國2023年人口減少203萬，持續負成長。根據統計，中國31個省區中，只有11個省區常住人口增加，20個人口減少，其中，「山河四省」減少139萬人，已超越東北成為人口減少最多區域。

據城市財經報導，中國31個省市區近日均已發布2023年統計公報。

統計公報顯示，中國31個省份中，只有11個常住人口呈現成長，分別是浙江、廣東、海南、上海、江蘇、新疆、貴州、北京、天津、寧夏和西藏。其中，浙江增加50萬人，位居第一；廣東49萬人居次；海南16.19萬人居第三。

統計顯示，11個人口成長的省份合計增加162.04萬人，但20個人口減少的省份合計減少370.51萬人。

人口減少最多的是農業大省河南，去年減少57萬人；其次是山東減少39.82萬人；黑龍江減少37萬人排第三。

東北三省黑龍江、吉林、遼寧，過去是中國人口減少的代表區域。

2010年至2020年，東北人口合計減少1099萬人，其中黑龍江減少646萬，吉林減少338萬，遼寧減少115萬。

但2023年數據顯示，山東、山西、河北、河南「山河四省」已經接棒東北，成為人口減少最多的區域。

數據顯示，河南2023年減少57萬人，排全國第一；山東減少39.82萬人排第二；河北減少27萬；山西也減少15.36萬。「山河四省」合計常住人口年減139.18萬人，超越東三省的60.25萬人。

報導指出，「山河四省」常住人口減少最多，主要是本身經濟結構以傳統產業為主，新興產業及科技產業含量低，且缺乏優質的高校（大專院校）資源。因為缺少優質的產業提供就業，同時經濟發展又陷入下滑，想要找工作謀生存的人口，只能遠走他鄉。

河南 就業 新疆

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