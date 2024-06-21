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杭州賣海鮮50歲大叔火出圈 沒去過健身房卻有八塊腹肌

中國新聞組／北京21日電
吊環十字撐。（視頻截圖）
吊環十字撐。（視頻截圖）

50歲的周師傅在杭州賣菜20年，他還是人氣愈來愈高的抖音健身視頻博主「70後全能王」。周師傅出圈不是因為他的海鮮，而是他靠著自我鍛練，從從俯臥撐、引體向上開始，到慢慢能駕馭高難度的「俄挺」、漢尼拔等動作，還練出了八塊腹肌的健身成果。特別的是，他從未去過健身房，四年來都只利用午休在攤位附近的公園練習，且他從不吃雞蛋，只吃家常菜。

據都市快報橙柿互動報導，周師傅在浙江省杭州市拱墅運河鄰里康橋農貿市場二樓賣海鮮貝類，他站在10多平米的攤位前，兩個膀子上的二頭肌，像極了緊握的拳頭，一個大姐買了20塊錢人民幣的花蛤，找錢時朝周師傅瞥了一眼，「哎喲，你這肌肉可以。」周師傅一聽，笑著說自己農村出來的。

周師傅近日因身材火出圈，大家都好奇他怎麼練出的八塊腹肌。（取材自都市快報橙柿互動...
周師傅近日因身材火出圈，大家都好奇他怎麼練出的八塊腹肌。（取材自都市快報橙柿互動）

初中畢業沒多久，周師傅就跟老鄉去了西安，拜師父學做油漆。「那時身材沒這麼好，不過我體形倒是不錯，1米6的個子，從年輕到現在都是100來斤，還挺適合健身。」他說。在西安學了3個月後跟親戚去寧波接活，2004年來杭州，一待20年，在沈半路皋亭壩賣過蔬菜，3年前在康橋農貿市場租了現在的攤位，賣花蛤、扇貝、香螺、蟶子、花螺、生蠔，一天能賣200斤。

「錢是賺不完的，年紀愈大，愈覺得身體重要，早些年做油漆工，味道重，吸到肚子裡很難受，得了咽喉炎，這才改行賣菜，現在每天凌晨4點去勾莊，5點半到農貿市場，中午去健身，愈來愈規律。」周師傅說自己心態好，對生活很知足。他說，老婆在天目山路一家超市上班，家裡有兩個孩子還在讀書，等他們都畢業了，就打算回老家。

雙槓慢速大吊腕。（視頻截圖）
雙槓慢速大吊腕。（視頻截圖）

說起老家，周師傅有些感慨。2016年，他用在杭州多年打拼攢的錢，在江西上饒老家蓋了三層新樓房。「有人開玩笑說我失策了，我說那就順其自然，就像我賣的海鮮扇貝，該在哪裡就在哪裡，被撈上來了，給大家提供豐富的營養，留在海裡也挺好，現在不也講究生物多樣性嘛，需要完整的生物鏈。」

周師傅現在的生活狀態，生意不太忙時，就用健身放鬆一下，按現在網上的說法，這叫「去班味」。2020年他開始刷視頻，經常看到有人拍健身，就邊練邊拍。周師傅沒去過健身房，都是趁菜場中午顧客少，其他攤主午休時，去周邊公共健身器材上練。後來才知道，這種鍛煉方式叫「街健」，也就是「街頭健身」。

周師傅在攤位前。（取材自都市快報橙柿互動）
周師傅在攤位前。（取材自都市快報橙柿互動）

年輕時俯臥撐能做50個左右，2020年開始基本每天中午練一個小時。「2021年腳摔傷做了手術，很多花式俯臥撐不太敢做，就練上肢力量，開始玩單槓。」他說，從剛開始做十幾個引體向上，到後來的單手引體、單指引體、雙力臂、單指漢尼拔、俄挺、吊環……周師傅練的動作愈來愈難。

「因為要拍視頻嘛，所以慢慢開始練些難度高的，不然沒人看，沒想到練得還可以，練著練著，八塊腹肌就出來了。」 他說，如今也有了不少粉絲，還有人專程找他討教，有個學生認出他是抖音「70後全能王」，就邀他去學校裡練，最近周師傅也偶爾在學校裡健身。

「我也沒有教練，就是自己玩玩，也不像專業健身人士那樣掌握飲食，我從小不吃雞蛋，不愛吃牛肉，每天吃的都是家常菜，豬肉和魚補充蛋白和營養算很好了。」他說，「人不管做什麼事，最重要的是心態，有人說50歲了還能不能練，當然可以練，鍛煉身體不管什麼時候都不晚。」

最近還有人找周師傅合作，說他短視頻拍得好，可以當主播。周師傅說，「這麼多年，賣海鮮已經是我生活的一部分，我為什麼要放棄現在的生活，去追求遙不可及的東西？偶爾玩一玩就好，不是每個人都那麼幸運的。」

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