壯大民間經濟 河南祭出31條措施

河南發布31條措施促進民營經濟發展壯大。圖為假髮廠生產車間。(取材自中新網)

河南 省18日發布「關於促進民營經濟發展壯大的實施意見」，針對民營企業關注的市場准入、公平競爭、融資 服務、法治保障等問題分類施策，提出涉及營商環境、融資貸款 、企業出海、現代企業制度等7個方面的31條舉措，促進民營企業行穩致遠。

中新社報導，公開數據顯示，河南市場主體達1094.03萬戶，民營經濟貢獻了該省4成以上進出口總值、5成以上地區生產總值、9成以上新增就業。

此次發布的「實施意見」，既有持續優化發展環境的利好政策，也有促進轉型升級、提升創新能力的務實舉措和強化法治保障、打造服務體系的精準施策。如落實市場准入負面清單制度等破除市場准入壁壘，完善融資支持政策制度加大對民營經濟政策支持力度，完善年輕企業家教育培訓體系促進其健康成長，引導建立健全現代企業制度實現高質量發展，引導民營企業推動數位化轉型、技術改造和標準化建設。

大陸假髮第一股、瑞貝卡的髮製品已出口世界40多個國家和地區。接替父親成為董事長後，80後鄭文青開始加速產品營銷渠道轉型創新，拓展更多線上業務，以應對市場調整。她說，公司持續動態調整組織結構和管理模式，現代企業制度建設是不斷調整的過程，制度是為業務服務的。

在紅棗加工龍頭企業「好想你」廠房，22道工序的紅棗自動化生產加工不停運轉，依託黑科技打造的凍乾智能生產廠房幾無工人身影。該公司副總裁石訓也是一名企二代，他說，一顆好棗需要符合近500個標準，農業加工企業建立現代企業制度，要進行標準化改革和數位化轉型。

多年來受益於「專精特新」定位的黃河旋風，正在改造5G 智慧廠房。在該公司總工程師王裕昌看來，此次發布的「實施意見」中，用好科技創新和技術改造再貸款政策，激勵引導金融機構加大對科技型中小企業及重點領域技術改造和設備更新項目的金融支持力度等，將給企業當下面臨的技術改造融資問題帶來重大利好。