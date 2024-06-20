中國強降雨災情頻傳 廣東梅州至少9死6失聯

受暴雨及隨之而來的洪患影響，廣東省梅州市平遠縣泗水鎮多處房屋受損嚴重。（中新社）

據央視新聞報導，廣東省梅州市蕉嶺縣、梅縣區近日因大暴雨 、局部地區特大暴雨，兩地受災人員近10萬，並至少造成9人死亡6人失聯。

另，據中新社報導，梅州市平遠縣泗水鎮災情同樣慘重。當地一度處於交通中斷、通信不暢、斷水斷電的狀態，宛如「孤島」。 平遠縣全縣此次受災人口約3.24萬人，公路中斷71條，道路塌方4,547處。

報導稱，16日8時至17日7時，受降雨雲團影響，廣東省梅州市蕉嶺縣全縣平均雨量188.4毫米，最大雨量出現在廣福鎮為341.4毫米，石窟河、松源河發生有實測資料以來的最大洪水 ，造成蕉城、新鋪等七個鄉鎮嚴重受災。

截至20日16時，蕉嶺縣受災人員6萬4,947人，因災造成5人死亡、2人失聯，預計直接經濟損失約人民幣36.5億元。

另，入汛以來，梅縣區降雨量也較常年同期偏多76%，特別是16日，受區域性短時強降雨和上游地區特大暴雨和洩洪影響，石窟河出現超百年一遇洪水、松源河出現超歷史記錄以來的最大洪水，引發泥石流等自然災害，造成松源、桃堯等七個鄉鎮嚴重受災。