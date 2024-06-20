2教授頂刊發論文 校贈100萬元 挨轟「唯論文」痼疾

朱家鵬獲百萬獎勵。（取材自南京中醫藥大學）

近日，中國兩大學先後獎勵在「Nature」發表論文的教授百萬元獎金，引發廣泛關注。有人認為，重獎百萬是一種鼓勵創新、尊重人才的積極導向；也有人質疑，發了篇頂刊論文就給予百萬元重獎，是「唯論文」痼疾的典型表現。

極目新聞報導，南京中醫藥大學朱家鵬教授團隊，以第一完成單位身分在國際期刊「Nature」發表研究成果，是該校70年來第一篇「Nature」論文。學校授予朱家鵬「人才突出貢獻獎」，並給予100萬元經費獎勵。無獨有偶，貴州中醫藥大學副教授彭立近日也在「Nature」發表論文，實現貴州在正刊科研論文「零」突破。學校也獎勵彭立個人100萬元。這是建校近60年來，該校首次以空前力度對做出重大科研貢獻的個人給予重獎。

報導指出，獲獎教授朱家鵬稱，對當下的科研人員而言，論文有時就是個擺不脫的魔咒，苦也是論文、愁也是論文，欣喜也是論文，被「噴」也還是論文。希望大家更多關注他的研究的內在機理，而不是發了頂刊這件事本身，更不是那「招人噴」的百萬獎金。

朱家鵬表示，大約10年前，他從劍橋大學博士後出站回國，做的是結構生物學方面的研究。當時他給一些知名高校投遞了幾十份簡歷，卻大多沒收到回應，主要原因是「沒有拿得出手的論文」。後來，他被南京中醫藥大學通知面談，遇到了時任南京中醫藥大學校長胡剛教授，被作為人才引進，直接被聘為正教授。

朱家鵬和耶魯大學 合作的研究成果今年5月成熟，南京中醫藥大學是第一完成單位，合作者耶魯大學張凱教授是和朱家鵬同時期在劍橋做研究的博士後。這項研究突破了蛋白質純化的傳統概念，直接以線粒體成像，首次實現了線粒體原位膜蛋白的高分辨結構解析。南京中醫藥大學授予朱家鵬「人才突出貢獻獎」，並給予100萬元經費獎勵。