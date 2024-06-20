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2教授頂刊發論文 校贈100萬元 挨轟「唯論文」痼疾

中國新聞組／綜合報導
朱家鵬獲百萬獎勵。（取材自南京中醫藥大學）
朱家鵬獲百萬獎勵。（取材自南京中醫藥大學）

近日，中國兩大學先後獎勵在「Nature」發表論文的教授百萬元獎金，引發廣泛關注。有人認為，重獎百萬是一種鼓勵創新、尊重人才的積極導向；也有人質疑，發了篇頂刊論文就給予百萬元重獎，是「唯論文」痼疾的典型表現。

極目新聞報導，南京中醫藥大學朱家鵬教授團隊，以第一完成單位身分在國際期刊「Nature」發表研究成果，是該校70年來第一篇「Nature」論文。學校授予朱家鵬「人才突出貢獻獎」，並給予100萬元經費獎勵。無獨有偶，貴州中醫藥大學副教授彭立近日也在「Nature」發表論文，實現貴州在正刊科研論文「零」突破。學校也獎勵彭立個人100萬元。這是建校近60年來，該校首次以空前力度對做出重大科研貢獻的個人給予重獎。

報導指出，獲獎教授朱家鵬稱，對當下的科研人員而言，論文有時就是個擺不脫的魔咒，苦也是論文、愁也是論文，欣喜也是論文，被「噴」也還是論文。希望大家更多關注他的研究的內在機理，而不是發了頂刊這件事本身，更不是那「招人噴」的百萬獎金。

朱家鵬表示，大約10年前，他從劍橋大學博士後出站回國，做的是結構生物學方面的研究。當時他給一些知名高校投遞了幾十份簡歷，卻大多沒收到回應，主要原因是「沒有拿得出手的論文」。後來，他被南京中醫藥大學通知面談，遇到了時任南京中醫藥大學校長胡剛教授，被作為人才引進，直接被聘為正教授。

朱家鵬和耶魯大學合作的研究成果今年5月成熟，南京中醫藥大學是第一完成單位，合作者耶魯大學張凱教授是和朱家鵬同時期在劍橋做研究的博士後。這項研究突破了蛋白質純化的傳統概念，直接以線粒體成像，首次實現了線粒體原位膜蛋白的高分辨結構解析。南京中醫藥大學授予朱家鵬「人才突出貢獻獎」，並給予100萬元經費獎勵。

據報導，貴州中醫藥大學的副教授彭立，近日也因在「Nature」發表了論文獲得百萬獎勵。彭立首次證實動脈粥樣硬化斑塊的血管外膜和大腦之間可以交換神經信號，從而實現大腦對動脈粥樣硬化斑塊的感知和控制，為科學家找到動脈粥樣硬化的幕後主使提供了新思路、構建了新路徑。

貴州中醫藥大學彭立副教授。（取材自貴州中醫藥大學官網）
貴州中醫藥大學彭立副教授。（取材自貴州中醫藥大學官網）
南京中醫藥大學朱家鵬教授。（取材自極目新聞／受訪者供圖）
南京中醫藥大學朱家鵬教授。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

耶魯大學

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