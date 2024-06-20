搬空埃及博物館？788件文物抵滬開展 中網民笑稱「託孤」

在上海博物館人民廣場館，薩卡拉考古遺址的彩繪人形棺開箱亮相。(新華社)

上海博物館 7月將盛大展出「金字塔之巔」大展，788件古埃及文物16日經由包機運抵中國。這是有史以來全球最大規模、亞洲最高等級的古埃及文物出境展，阿肯那頓、圖坦卡門、拉美西斯雕像等重磅文物皆羅列其中，令網民驚嘆「埃及國家博物館都被搬空了」、「埃及在『託孤』嗎」。

中新社報導，7月將在「金字塔之巔：古埃及文明大展」展出的788件古埃及文物16日從埃及平安運抵中國，17日被陸續運入上海博物館人民廣場館。 作為有史以來全球最大規模、亞洲最高等級的古埃及文物出境展，95%以上的文物為首次來到亞洲。這也是中國官方博物館首次與埃及政府合作，展覽將持續13個月。

石灰岩彩繪碑。(取材自澎湃新聞)

此次參展文物中包括阿肯那頓、圖坦卡門、阿蒙涅姆赫特三世以及拉美西斯二世等法老、王后的雕像以及巨型石碑，這些都是在埃及境外舉辦的埃及主題展中難得一見的重磅文物。其中超 過1噸的雕像、石碑就有十件，最重的一件重達3噸，最高的一件高達2.4米。由於人力沒有辦法搬運，中大件組的文物都是直接在展廳完成拆卸、點交、裝運。

阿肯那頓巨像與「綠臉棺」抵達上海展館後率先開箱。 (中新社)

由於展品數量及體積驚人，本次展覽中所有來自埃及的文物，首次以包機的方式沿開羅—上海特批航線運抵中國。搭載著這批文物展品的包機順利抵達上海浦東國際機場，上海海關開啟便利化通關措施，保障展品秒放通關，當天晚上便運抵上海博物館人民廣場館。

日前788件文物開始陸續進入展廳，在多名工作人員的看護下，高2.1米的阿肯那頓巨像和長1.89米的彩繪人形棺率先開箱。據館方介紹，這件彩繪人形棺是近年出土於薩卡拉貓神廟遺址區的「綠臉」棺。薩卡拉地下墓穴出土的近千個人形棺，為棺椁學的研究提供了大量新材料，很可能打破原來的分類體系。

阿肯那頓巨像開箱，高210公分。(中新社)

另據自媒體「影孖看世界」報導，為了有史以來亞洲最高等級的古埃及文物出境展，埃及傾盡全力，有網民說，「整個國家博物館都要被搬空」，也有人疑惑這次埃及「下血本」將文物運來中國，「埃及也要亂了嗎？是不是來託孤文物」。因為前有案例，上一個將國家文物運抵中國展覽的敘利亞，是為了保護文物躲避戰火。當初敘利亞將八大博物館的藏品送到中國巡展，如今四年過去，他們至今還沒能「回家」。

「這次我們一共打包了91個封條箱，其中90箱是文物，還有一箱是檔案；所有裝載文物的箱子都是量身定製的，能够保證文物在長途運輸中不會受損。」上海博物館保管部副主任趙岑瑒解釋。

此前，趙岑瑒還跟隨上海博物館派出的工作組，第一次前往非洲參與了文物點交工作。「一部分文物是在埃及國家博物館的展廳裡直接點交、包裝的，當時還引起了現場遊客的好奇與關注；還有一部分是我們從薩卡拉當地的文物庫房裡挑選出來，然後進行點交、包裝的，這也是薩卡拉地區的最新考古發現首次如此系統地到埃及以外的地區展出。」

來源：中国新闻社