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5個月坐25次高鐵 杭州小學生「這實驗」連工程師都說讚

中國新聞組／北京20日電
王小弟弟在高鐵上進行硬幣穩定性測試。(取材自錢江晚報)
王小弟弟在高鐵上進行硬幣穩定性測試。(取材自錢江晚報)

一張火車票、一枚硬幣，上百次立起硬幣進行穩定性測試，杭州一年級小學生王慕清是高鐵迷，他為了調查高鐵動車組的乘坐舒適性，5個月裡搭乘了25次高鐵，帶著他的硬幣跑遍商務座、一等、二等座，他認真的調研連高鐵業內的工程師都稱讚。

潮新聞報導，7歲男孩王慕清，來自杭州采荷第三小學教育集團一年級，他對高鐵的喜愛，是從幼兒園小班就萌生的。每天放學回家，除了完成學校布置的閱讀書目外，雷打不動要看半小時左右的高鐵書和視頻，懂的遠比很多大人還要多。

此前他曾用大半年時間，拍下與不同款式高鐵列車頭的合影。這一次，他又對高鐵產生新的研究興趣，「到底哪些位置比較舒服？哪些車子更穩定？」小小的他決定反覆乘坐高鐵來驗證。

買上一張車票，帶上一枚硬幣，坐上座位，把硬幣立在窗台上，看看會不會倒下——這是一個原理很簡單的穩定性測試，但要得出結論，並沒有那麽簡單。

王小弟弟體驗不同的高鐵座位。(取材自錢江晚報)
王小弟弟體驗不同的高鐵座位。(取材自錢江晚報)

從去年10月到今年2月，王慕清有計畫地選擇各種不同型號的動車組，親身體驗乘坐商務座、一等座和二等座中的不同位置，乘坐了25次列車，以時速為80km／h、160km／h兩款「綠巨人」動車組和時速達到200km／h以上的高速動車組為主，進行立硬幣測試100次，記錄一份實驗數據測試結果，以翻倒次數多少來判定車型的平穩舒適度。

按照他記錄的實驗表格，發現商務座和一等座中的第一、最後排的舒適度達到優等，但在車輛中的占比只有5%；一等座其餘座位和二等座的第1排、18排的舒適度達到良，占比15%；其餘二等座位的舒適度欠佳，占比80%。

此外，軌道線路條件不同，對動車組的平穩性也有影響，有砟軌道平穩性明顯低於無砟軌道；行駛速度不同，對平穩性也有影響，動車組運行速度越快，平穩性隨之減弱。

王小弟弟將實驗成果做成報告。(取材自錢江晚報)
王小弟弟將實驗成果做成報告。(取材自錢江晚報)

報導指出，王慕清的實驗過程和結果還在杭州上城區小學生綜合實踐活動學生成果評比中獲得一等獎，他也是一等獎中唯一的一年級選手。

「他的實驗還是有道理的。」杭州西動車所的工程師蔣曉鵬指出，車輛跑久了，輪子跟鐵軌接觸面會有磨損，可能會導致列車行駛過程中有上下跳動或者左右晃動，而速度提升之後也會影響穩定性，所以為達到平衡速度與舒適性最佳化，車輪檢修要精益求精。

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