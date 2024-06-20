員工薪水加2000 胖東來「爆改」永輝超市連股價也跳升

永輝超市信萬廣場店19日重開幕，店內人山人海。(取材自天天在線行業匯)

在電商 與社區團購的衝擊下，近年來傳統商超遇冷。三年虧損超80億的永輝超市日前接受許昌胖東來集團的「幫扶」，移植、實踐胖東來經營理念，除了增加員工薪水、福利 外，也改善購物動線及調整品項。永輝超市信萬廣場店19日重開幕，店內人山人海帶動永輝超市股價。

天天在線行業匯報導，永輝超市日前發布「致顧客的一封信」，稱經過19天的閉店調改，永輝超市信萬廣場店將於6月19日上午9時30分恢復營業。

信中透露了改造的細節，商品結構方面，下架單品數10841個，下架比81.3%。重新規畫單品數12581個，新增單品占比80%，梳理後商品結構達到胖東來商品結構的90%以上。

動線布局上，取消強制動線，拓寬賣場通道，確保賣場動線流暢為顧客提供方便舒適的購物環境。新增菸酒櫃、顧客休息區、擴大烘焙區、現場加工、熟食區，取消原有外租區域和電商經營。

設備設施方面，為確保商品品質，新增日配冷鏈，亦新增生鮮、散稱雜糧、賣場端架等設備設施，整體硬件設施更新占比達到45%。

員工福利上，員工工資從2500元/月提升至4500元/月(約344至619美元)，工作時間平均每日不超過8個小時，增加年休假，滿一年即可享受10天年休假。並安排各崗位人員多批次到許昌胖東來駐店學習。

對於胖東來19天「爆改」的成果，有網友調侃稱，胖東來將永輝超市改成了「胖東來」。也有網友表示，早這麽幹不就得了，員工有盼頭會自發努力的。

報導指出，永輝超市信萬廣場店19日重開幕，店內現人山人海畫 面，一度要限流進場。永輝超市股價也出現明顯拉升，盤中一度漲超8%。

對於胖東來「爆改」的影響，永輝超市證券 部工作人員回應稱，改造剛剛完成，實際影響要看後續經營的變化。公司一直處於改革期，會朝著好的方向發展。