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爆款劇帶火新疆遊 獨庫公路又成「堵哭公路」

中國新聞組╱北京20日電
新疆獨庫公路巴音布魯克到那拉提段，排起了長龍。(取材自抖音)
新疆獨庫公路巴音布魯克到那拉提段，排起了長龍。(取材自抖音)

電視劇「我的阿勒泰」爆火，令觀眾紛紛前往新疆尋求詩與遠方；加上「最美公路」新疆獨庫公路6月提早通車，更加輸送源源不絕的遊客到訪。日前新疆當地有五天連假，獨庫公路交通擁堵程度，讓遊客苦笑塞成「堵哭公路」了。

來源：YouTube

橙柿互動報導，被譽為「中國最美公路」之一的新疆獨庫公路，今年提早告別「冬眠期」於6月1日恢復通車，這是獨庫公路近5年通車最早的一次，較往年提早十餘天。

報導指出，這條全程561公里的公路，跨越天山山脈，翻越4座海拔3000米以上的達阪（埡口），因為地勢特殊，沿途可以欣賞到雪山、峽谷、濕地、草原、河流等自然風光，因而大受歡迎，然而通車僅僅半個月，獨庫公路就出現了大堵車的情況，蜿蜒長龍整整堵了12個小時。

為什麽之前都不堵車，偏偏就這幾天開始大堵車了呢？據報導，新疆人在15-19日有5天假期，所以這幾天有大量疆內人出行，偏偏又碰上大規模的疆外遊客，人擠人，就把獨庫公路和熱門高速、景區都堵爆了。

而今年，新疆旅遊特別火，其中一個很重要的原因，就是電視劇「我的阿勒泰」大受歡迎，該劇的熱門現象也引起外媒關注，華爾街日報報導，該劇以新疆美麗廣闊的大草原，取代過往恐怖分子潛伏的危險邊疆印象；同時也凸顯中國各地政府的新商業模式，利用在當地拍攝的電視劇的人氣促進本地旅遊業。

據報導，「我的阿勒泰」吸引了想逃離緊張生活的城市年輕人，自劇開播以來，當地旅遊預訂量增加了370%。

環時社評指出，「阿勒泰」的真實讓西方媒體破防，與他們之前呈現給公眾的新疆完全不同，該劇用另一種方式闡釋了新疆的人權與發展，沒有強調政府對少數民族地區的鼓勵和扶持，而是著墨於新疆百姓的命運與國家的發展緊密相連，這讓西方對新疆「強迫勞動」、「種族滅絕」的刻板印象完全破滅。

新疆獨庫公路大排長龍，堵住的車輛形成一條漂亮光帶。(取材自抖音)
新疆獨庫公路大排長龍，堵住的車輛形成一條漂亮光帶。(取材自抖音)

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