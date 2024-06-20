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「先炒我」車企資遣費太優渥 員工搶報名

記者廖士鋒╱綜合報導
廣汽本田因為資遣費相當優渥，而傳出員工爭搶報名被裁。圖為廣汽本田位於廣州黃埔的工廠。(取材自廣州市國有資產監督管理委員會官網)
廣汽本田因為資遣費相當優渥，而傳出員工爭搶報名被裁。圖為廣汽本田位於廣州黃埔的工廠。(取材自廣州市國有資產監督管理委員會官網)

中國廣汽本田汽車近期裁員，傳出因為資遣費用太過優渥，特別是「N+2+1.8」方案，導致員工搶名額、喊著「先炒我」，形成罕見的裁員景象。不少網友聞訊直呼：「這是啥操作？」

來源：YouTube

財經媒體藍鯨新聞報導，由中國廣州汽車集團和日本的本田公司合資的「廣汽本田汽車公司」（簡稱廣本），5月以來啟動大規模裁員，涉及多個條線，以主動離職為主，知情人士稱，確認有「搶著被裁」的情況。消息指出，首批裁員名額搶爆了，「目前已走2300人」，最開始是900個名額由員工主動離職，還有超過1000個名額被動裁，「後來發現報名異常火爆，就直接開放了」。

廣汽本田官網顯示，該公司成立於1998年，此次的裁員方案傳出是「N+2+1.8」，「N」代表年限，「2」代表額外的兩個月工資，在「N+2」賠償之外，再給1.8個月的獎金。這樣的資遣費，比特斯拉4月全球大裁員所給予的「N+3」資遣費更優渥。

知情人士表示，由於企業生產調整，有欠班（沒生產）情況，這也是該批員工搶著走的原因之一，「欠班意味著沒加班費，甚至正常的5天8小時的工作都滿足不了，生產工資就很低」。據指出，爭著離職的員工多為臨退休人員，「很多都是廣汽本田當年承接的廣州標緻留下來的人，且大多都是這幾年退休。具體數量不清楚」。

去年廣本的產能利用率明顯下滑。2023年廣本報告產能為65.12萬輛，產能利用率為84.57%。而在2022年，廣本產能利用率達99.71%。今年5月，廣汽本田銷量為3萬1931輛，同比下滑41.31%；今年前5個月累計銷量為17萬3580輛，同比下滑24.30%。

目前包含理想汽車、一汽大眾、廣汽本田都傳出裁員消息，至於特斯拉上海的裁員，先前已經受到不少關注，尤其是撤回大量對應屆畢業生發出的錄取通知。

裁員 本田 特斯拉

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