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海創會福州揭幕 助力科創、新質生產力發展

中國新聞組／北京20日電
海創會18日在福建福州開幕。圖為參觀者在中國中車展館內參觀。（中新社）
海創會18日在福建福州開幕。圖為參觀者在中國中車展館內參觀。（中新社）

第22屆中國·海峽創新項目成果交易會（海創會）18日在福州開幕。中新社報導，本屆海創會以「建設科技成果轉化公共服務平台，助力培育發展新質生產力」為主題，線上線下同步舉辦，促進創新項目成果展示、交易和落地轉化，推動科技創新與產業升級，促進區域經濟高質量發展。　　

在本屆海創會展館內的閩台融合展區，兩岸產業協會共同組團參展，吸引兩岸從事牛樟芝產品研發、成果轉化和產品推廣的多家企業共推牛樟芝產業發展。　　

台灣牛樟芝產業協會負責人葉宗銘說，當下隨著亞健康和各方面疾病的流行，擁有護肝、益腎等功能的牛樟芝具有很大的市場價值。「牛樟芝來源於台灣，而台灣市場較小，大陸市場很大，希望未來能將台灣牛樟芝產品引進大陸，立足大陸，再推廣至全世界。」

海創會配套活動，2024中國海峽創新發展大會暨第四屆絲路科技創新合作交流會當天上午同期舉辦。復旦大學與福建省628產業發展有限公司簽約共建復旦大學科技成果轉化服務中心（福建），同濟大學與福建省發改委簽署共建同濟大學國家卓越工程師學院福建基地合作框架協議，進一步推動校地合作，為地區經濟社會高質量發展提供科技支撐。

海創會作為福建重要的科技創新展示和交流平台，已累計徵集推介10萬多項科技項目成果，促進5萬多項成果在福建轉化落地，發展成為促進科技成果轉化的重要創新平台、創業橋梁和創造載體。

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