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豪雨不斷 廣西桂林爆發1998年以來最大洪患

中國新聞組／即時報導
連日暴雨導致廣西桂林多地出現嚴重洪患。（中新社）
連日暴雨導致廣西桂林多地出現嚴重洪患。（中新社）

據廣西日報報導，6月13日至19日，廣西出現持續性暴雨到特大暴雨。此次特大暴雨過程具有暴雨範圍廣、持續時間長、累計雨量大、極端性強等特點。其中，桂林漓江還出現1998年以來最大洪水

報導稱，12日20時至6月19日15時，全區平均面雨量152毫米（累計雨量超過100毫米面積約17.42萬平方公里，占比73.3%），強降雨中心主要出現在桂林、賀州、柳州三市，平均面雨量分別達323.7、249.8、210.4毫米。

桂林市興安、永福、靈川三縣反覆出現特大暴雨，有七個鄉鎮累計雨量超過700毫米，最大為興安縣溶江鎮945.5毫米。

此次暴雨來襲，24小時降雨量桂林市有38個氣象觀測站打破建站以來歷史紀錄，其中興安縣興安鎮、靈川縣九屋鎮、全州縣鹹水鎮分別為442.5、435.2、319.1毫米，均打破該縣歷史紀錄；興安縣興安鎮最大6小時降雨量304.1毫米、12小時降雨量430.8毫米，同樣打破歷史紀錄。

廣西日報指出，鑑於本輪強降雨過程範圍廣、降雨強度大，落區高度重疊、持續時間長、累積雨量大、江河洪水大、致災風險高，桂林市防汛抗旱指揮部已於19日22時20分將桂林市防汛二級應急響應提升為一級應急響應。

19日9時40分，柳江柳州水文站出現了洪峰水位，達到了86.3米，超過警戒水位（82.5米）3.8米。同時，此次洪峰流量的峰值達到了20700立方米每秒，為2009年以來最大洪水。

19日晚間起，廣西雨勢已明顯減弱。廣西氣象部門指出，20日至22日，桂北有中雨、局地暴雨，桂南午後多陣性降雨。

大陸中央氣象台20日6時發布暴雨藍色預警。預計20日8時至21日8時，重慶大部、貴州北部、湖南西北部、湖北西南部和東部、河南南部、安徽南部、江西北部、浙江北部以及內蒙古河套地區、黑龍江中部等地部分地區有大到暴雨，其中，重慶南部、貴州東北部等地局地有大暴雨（100～120毫米）。

桂林市區因連日豪雨淹水情況嚴重，圖為19日空拍景象。（中新社）
桂林市區因連日豪雨淹水情況嚴重，圖為19日空拍景象。（中新社）

暴雨 洪水 河南

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