中國北緯47度「牛經濟」 聽鋼琴曲長大的純種和牛身價不菲

5月22日，齊齊哈爾甘南鎮歡喜牲畜交易市場（新華通無人機照片）。

每周一、三、五早上8點30分，來自中國各地的養殖戶和客商像開閘泄水般，湧入齊齊哈爾市甘南縣歡喜牲畜交易市場。

齊齊哈爾是達斡爾語，意為「天然牧場」，位於黑龍江省西南部，地處世界三大黑土帶之一的松嫩平原腹地，北緯47度緯度線在此穿過。日本北海道、美國威斯康星州、加拿大 阿爾伯特等世界知名畜牧區都聚集在這條緯度帶上，是世界公認的黑土帶、黃金玉米種植帶和肉牛、奶牛黃金養殖帶。

「8點半入場，不到40分鐘就賣了一頭牛，以6800元(人民幣，下同，約3萬美元)成交的。」養殖戶高成養了近30頭牛，依託家門口的牲畜交易市場，每年靠養牛能獲得10餘萬元利潤 。齊齊哈爾市農業農村局統計數據顯示，2023年齊齊哈爾市肉牛飼養量達到204.7萬頭，全產業實現產值117億元。

走進位於齊齊哈爾市龍江縣哈拉海鄉的龍江元盛食品有限公司牛舍，一頭身價不菲的純種和牛正在圓柱型的滾刷上來回摩擦，一邊聽著舒緩的鋼琴曲，一邊按摩。

龍江元盛和牛產業股份有限公司副總經理蔡承達介紹，2004年，公司從澳大利亞、新西蘭等國家引進優質種公牛136頭，經過12年的繁育發展，公司目前純種和牛已繁殖到8500頭，累計改良和牛超過15萬頭，牛肉製品銷往國內及海外，逐漸形成了從養殖到餐桌的「龍江和牛」產業鏈。

「公司正在進行和牛相關衍生品的研發，比如血清蛋白的相關產品研發，未來可適用於護膚美妝、生物制藥、健康食品等領域。」蔡承達說。

這裡也是「中國嬰幼兒奶源地黃金產區」。冬夏溫差超過70度，夏季最長光照時間高達17小時，冬季凍土長達６到７個月，漫長的休眠期為農作物生長積蓄了足夠的營養。

「有專門的營養師為不同生長階段的牛設計相應食譜 ，一頭牛每天的「伙食費」在140元左右。」甘南縣瑞信達牧場場長孟明明介紹道，為了讓奶牛吃得更營養和新鮮，企業確保青貯從田間裝車結束到牧場入庫的時間不超過6小時。

2006年起，中國品牌飛鶴陸續打造了60萬畝專屬農場、11個自有牧場、超過9萬頭奶牛的奶源基地。為保障原料奶的新鮮，飛鶴打造了「2小時生態圈」，即從擠奶到加工只要2小時。鮮奶進入工廠後，還會通過智能控溫、層析萃取等六大突破性鮮萃科技，將奶粉中的活性營養最大程度保留。

在齊函楊佳清真肉業有限公司的廠房內，幾十位工人在流水線上有序操作。在流水線傳送帶的盡頭，一個個打包好的紙箱上貼著標有北京、上海、廣州等全國各地的標簽——每5秒鐘，這裡就有一箱烤肉打包運出，公司年銷售額近2億元。

「高品質的牛奶必有高品質的牛肉。」黑龍江省齊函楊佳清真肉業有限公司總經理楊寧說，公司在牧場「退役」的奶牛中挑選合適的肉牛進行育肥，七八個月後就成了齊齊哈爾烤肉的優質原料。

據了解，從牧場到加工廠，從烤肉店到電商……在齊齊哈爾市近400萬的人口中，有40萬人從事烤肉相關行業。