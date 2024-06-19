史丹福博士考上安徽小縣公務員 昔高考失誤才錯失清北
日前一張史丹福大學博士報考安徽鄉鎮公務員公告，令大眾網友感嘆中國就業市場內卷嚴重。如今這位海歸博士真的獲得聘用，他錄取了安徽省靈璧縣鄉鎮機關基層事務管理崗位，未來將從事公共服務、鄉風文明建設、鄉村振興等綜合管理工作，按規定錄用後簽訂五年內不得流出該鄉鎮。
南方+報導，安徽省宿州市2024年度考試錄用公務員擬錄用人員日前在官網公布，發現史丹福大學博士生蘇朕報考靈璧縣鄉鎮機關基層事務管理崗位。同崗擬錄取的另一位人員為河南理工大學研究生碩士。
蘇朕家鄉村委會工作人員表示，蘇朕的父母「並非高中教師，都是普通人」。
據官方公布的報考信息，靈璧縣鄉鎮機關基層事務管理崗位的職位類別為綜合管理，學歷要求為本科及以上，年齡要求為35歲以下，面向本市戶籍人員，錄用後簽訂五年內不得流出本鄉鎮的協議。
網路資料顯示，蘇朕2012年畢業於安徽省蕭縣實驗高級中學，是當年該校理科第一名。多位初中、高中校友稱，他是「學神」一樣的存在。一位他高中時期學弟稱，蘇朕在校一直是全校前幾名。按照平時成績可以上清北，高考時聽說有點小失誤，錯失清北。
對此，網友留言稱，「難怪我考不上原來都是這種人在跟我競爭」、「基層多一些高素質的幹部也不是壞事」、「怎麽就不能到鄉鎮呢 廣闊天地 大有可為」。
而這也不是中國第一次出現高學歷海歸選擇進入編制的例子。此前，有哈佛大學碩士畢業生入職杭州某街道辦公室；耶魯大學畢業生成為河南鄭州郊區某鄉鎮公務員；北京大學物理博士入職北京朝陽區城管工作；香港中文大學碩士考上廣州市遺體火化工；近日，還有一名東京大學碩士也進入安徽某街道當公務員。
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