史丹福博士考上安徽小縣公務員 昔高考失誤才錯失清北

史丹福大學博士生蘇朕報考安徽省靈璧縣鄉鎮機關基層事務管理崗位。（取材自澎湃新聞）

日前一張史丹福大學 博士報考安徽鄉鎮公務員公告，令大眾網友感嘆中國就業市場內卷嚴重。如今這位海歸博士真的獲得聘用，他錄取了安徽省靈璧縣鄉鎮機關基層事務管理崗位，未來將從事公共服務、鄉風文明建設、鄉村振興等綜合管理工作，按規定錄用後簽訂五年內不得流出該鄉鎮。

南方+報導，安徽省宿州市2024年度考試錄用公務員擬錄用人員日前在官網公布，發現史丹福大學博士生蘇朕報考靈璧縣鄉鎮機關基層事務管理崗位。同崗擬錄取的另一位人員為河南 理工大學研究生碩士。

蘇朕家鄉村委會工作人員表示，蘇朕的父母「並非高中教師，都是普通人」。

據官方公布的報考信息，靈璧縣鄉鎮機關基層事務管理崗位的職位類別為綜合管理，學歷要求為本科及以上，年齡要求為35歲以下，面向本市戶籍人員，錄用後簽訂五年內不得流出本鄉鎮的協議。

網路資料顯示，蘇朕2012年畢業於安徽省蕭縣實驗高級中學，是當年該校理科第一名。多位初中、高中校友稱，他是「學神」一樣的存在。一位他高中時期學弟稱，蘇朕在校一直是全校前幾名。按照平時成績可以上清北，高考時聽說有點小失誤，錯失清北。

史丹福博士獲錄用為靈璧縣鄉鎮機關公務員。(視頻截圖)

對此，網友留言稱，「難怪我考不上原來都是這種人在跟我競爭」、「基層多一些高素質的幹部也不是壞事」、「怎麽就不能到鄉鎮呢 廣闊天地 大有可為」。

而這也不是中國第一次出現高學歷海歸選擇進入編制的例子。此前，有哈佛大學碩士畢業生入職杭州某街道辦公室；耶魯大學 畢業生成為河南鄭州郊區某鄉鎮公務員；北京大學物理博士入職北京朝陽區城管工作；香港中文大學碩士考上廣州市遺體火化工；近日，還有一名東京大學碩士也進入安徽某街道當公務員。