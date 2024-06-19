寧德時代傳執行896工作制 分析：「躺賺」時代已過去

有網友在小紅書曬出寧德時代公司電腦「奮鬥100天」的網頁。（取材自IT之家）

中國車用電池巨頭寧德時代，近日傳出號召員工「奮鬥100天施行896工作制」，亦即符合條件的員工自6月12日起，早上8時上班，晚上9時下班，每周工作六天，一起「奮鬥100天」。消息傳出後引發網友熱議。

據央廣網、21世紀經濟報導等媒體報導，寧德時代相關人士回應稱：此事為謠言。但也有分析認為，有謠言意味寧德時代過去「躺賺」時代已不復返。

國際金融報報導，內部員工向證實，公司確實有發布「奮鬥100天」的消息，但並非通過內部通知郵件發送，而是以群消息傳達或口頭通知。其分享的聊天記錄中，寧德時代某一團隊為響應公司號召，團隊內經理層級率先實行。

近日網上有文件顯示，寧德時代向員工發出了「奮鬥100天」的號召。小紅書 也有一些網友曬圖，展示「奮鬥100天」的海報。另，搜狐財經曬圖顯示，針對「奮鬥100天」的號召。

財聯社引述寧德時代內部員工說法稱，部門開會口頭通知此事，並表示：「之前是也要加班，但不強制到9時。」