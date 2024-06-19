中國自主品牌崛起… 部分合資A級車「白菜價」 降至6萬多元

部分合資A級轎車賣出白菜價。(取材自每日經濟新聞)

在6月衝量季，A級轎車市場的競爭已進入白熱化狀態。降至6萬多元。有合資A級轎車賣出「白菜價」，自主品牌新能源車還在加壓。一位合資品牌銷售人員說，隨著自主品牌在A級轎車市場的強勢崛起，合資車型已經感受到了前所未有的壓力。為了穩固市場地位，不得不大幅降價。

每日經濟新聞報導，「軒逸·經典車型現在現金優惠後6.98萬元(人民幣，約9621美元)起。」北京某東風日產4S店銷售人員表示，這款車型於今年年初推出了2024款車型，當時的起售價是10.86萬元，現在等於價格直接降了3.88萬元。除了軒逸·經典，全新軒逸價格現在也有較大降幅，起售價已下調至8.98萬元。

在距離這家東風日產4S店不遠處的上汽大眾4S店內，一塊標有「朗逸新銳出眾版一口價7.99萬元起」的促銷牌，被陳列在展廳內的醒目位置。

此外，一汽豐田 官微18日稱，將對卡羅拉車型提供限時綜合優惠4.3萬元，售價7.98萬元起。而經走訪發現，寶來、速騰、雷凌等多款合資A級轎車的終端銷售價格都有較高降幅。一位合資品牌銷售人員說：「隨著自主品牌在A級轎車市場的強勢崛起，合資車型已經感受到了前所未有的壓力。為了穩固市場地位，（合資品牌車型）不得不大幅降價。」

公開數據顯示，今年5月，自主品牌在A級轎車市場「油電」齊發力，穩占銷量榜單前十中的六席，其中比亞迪秦PLUS以4.86萬輛的成績登頂A級車市場銷量冠軍，超越了軒逸、朗逸、速騰等合資車型，曾經耳熟能詳的思域、科魯茲、起亞K3等合資暢銷車已經跌至20名之後。

而比亞迪還在持續加壓。「目前秦PLUS冠軍版車型現金優惠有2萬元。」

面對比亞迪等自主車型的衝擊，合資A級轎車試圖用更大力度的優惠來守住市場。即便如此，合資品牌在A級轎車市場依然承受著巨大壓力。在5月國內A級轎車市場銷量排行榜前十名中，合資品牌僅有軒逸、朗逸、速騰、寶來上榜。

有分析認為，合資品牌在A級轎車市場話語權旁落，一方面是受到自主品牌的衝擊；另一方面是由於合資品牌在A級轎車市場對新能源車型的布局過於緩慢。

「新能源進，燃油車退」的戲碼，在A級車市場表現得越來越明顯。乘聯會數據顯示，今年1~5月，傳統燃料乘用車中A級車累計銷售341.4萬輛，同比下降1.9%；新能源A級車累計銷售126.1萬輛，同比增長13.7%。

對此，中國國際貿易促進委員會汽車行業委員會會長王俠表示，「雖然新能源汽車滲透率階段性首次超過50%、中國品牌乘用車市場占有率首次超過60%，但新能源車和燃油車、中國品牌與合資品牌之間的競爭，離終局甚遠，各自都還有很大的發展空間。」

一場關乎未來的生死較量正在自主與合資品牌間上演。