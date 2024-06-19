小米汽車SU7上市2個多月 首批車主開始賣車

第一批小米SU7車主，已經開始賣車了。(取材自虎嗅網/視覺中國圖)

小米 集團3月28日才風光宣布小米SU7上市，兩個多月後卻見第一批小米車主，已經開始賣車了。其中一個小米車主曾煒被迫降價9000元人民幣(約1240美元)出手，他的工資6500元，月供3600元，還不動車貸的他，把剛提車一個月的小米SU7掛上了二手交易平台。

鳳凰網財經引述「字母 榜」報導，作為一名米粉，江蘇00後曾煒毫不猶豫將小米SU7選做人生第一輛車。而作為4月底最早提車的一批車主，剛提車時他「恨不得每天住在車裡」。只是剛剛開了2600公里，月供、房租一扣，口袋空空的曾煒，還是忍痛決定原價轉車。

和曾煒一樣，北京車主孟競也在二手交易平台以32.8萬元的價格「誠出小米SU7 Max霞光紫」。

因為「女兒喜歡」購入小米SU7後，孟競5月才剛剛上完牌，但開了不到3000公里。孟競認為，小米SU7既不能做家庭用車，對於身高190cm的他來說，空間也並不舒展，「進駕駛位容易撞頭」。因此，「不如趁現在還沒降價，盡快出了換個空間大點的，像豐田 霸道，或者華為問界M9。」

同是出車，購買了普通配置的曾煒，帖子除了車販子「無人問津」，只能選擇降價9000元「割肉出清」。孟競則一手占了「頂配創始人版」的附贈權益，一手還有「霞光紫」的熱門車漆加持，掛上閒魚後，相比起官網29.99萬元的原價，還有二手車商34萬元起的報價，孟競的後台消息便沒斷過。甚至還有商場願意出「一天1000元」，讓孟競把車放在商場做展示。

在第一批車主萌生賣車想法之際，更多人還困在漫長交付周期之內。近期「小米汽車銷量連續下跌」的話題衝上微博熱搜。有媒體報導曾經一周賣出2700輛的小米汽車，進入6月，周銷量從2192輛滑到2100輛，矛頭直指小米汽車的產能不足。

在熱搜評論區內，更是擠滿了詢問自己小米SU7為何還不交付的準車主。對此，小米汽車則宣布，鎖單量仍在穩步增長，且截至6月13日，小米SU7累計交付已突破2萬台；6月單月交付將突破1萬台，全年將保障交付10萬台，衝刺12萬台。

一面是在超半年提車期下，年底甚至2025年才能等到交付的準車主，一面是剛剛提車一個月，便急於出手的賣家們，小米車主們的焦慮相似，原因卻不同。