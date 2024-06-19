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山西「警稅作戰中心」掛牌 網酸：財政靠公安

中國新聞組／北京19日電
山西長治「警稅合成作戰中心」5月掛牌運作。(視頻截圖)
山西長治「警稅合成作戰中心」5月掛牌運作。(視頻截圖)

山西長治上月「警稅合成作戰中心」掛牌運作，由警察和稅務部門聯合執法，打擊涉稅犯罪。民眾好奇這個「新興機構」怎麼「作戰」？加上近日國稅局對企業追稅的傳聞，難道「財政靠公安」？資深媒體人胡錫進指出，掛牌會對公眾的認知和感受產生誤導，不利於當前提升民營經濟信心的整體工作。

綜合媒體報導，中國多地成立「警稅合成作戰中心」並不是近期開始。早在2021年9月，廣東首個「警稅合成作戰示範基地」在廣州掛牌。2021年11月，貴陽「警稅合成作戰中心」也在貴州首個掛牌。2022年7月，瀋陽成立「警税合成作戰中心」，標誌著警稅合成作戰打擊涉稅違法犯罪取得里程碑式進展。

但此次山西長治掛牌卻引發輿情，原因還是民營經濟這兩年變困難了，一些地方財政也變困難了，因此查稅變敏感了。網上還出現了有的地方「財政靠公安」的誇張解讀。

胡錫進18日在微博發文指出，「作戰」這個詞是軍事用語，它的對面通常是敵人，「警稅合成作戰」，人們自然會聯想到一個問題：與誰作戰？

他指出，在稅收領域，惡意的逃稅、偷漏稅侵蝕國家的稅收體系，的確應予嚴厲打擊。但各地為了吸引投資振興民營經濟，推出了一些減免稅收的政策，或是一些變通辦法，減輕了企業稅負，那些辦法有些處於灰色地帶。若多年後，倒查當時的做法，要求企業補繳早年的稅款，當中如果祭出刑事手段，就會更加敏感。

這時候，有的地方掛牌「警稅合成作戰中心」，反而會增加民營企業家的風險感，包括「草木皆兵」效應，會讓很多人感覺「風聲又緊了」，不利於當前提升民營經濟信心的整體工作。

胡錫進建議，各地還是不要掛「作戰」的牌子，經濟社會不應動輒宣揚「作戰」，而應就法說法。不過，胡錫進在發文一天後，已將文章刪除。

投資 國稅局 微博

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