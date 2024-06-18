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「國足救星」新加坡門將桑尼遊上海：曾祖父是中國人

中國新聞組／北京18日電
新加坡門將桑尼在上海引發追星熱潮。(取材自新民晚報)
新加坡門將桑尼在上海引發追星熱潮。(取材自新民晚報)

因擋下泰國隊射門、讓中國男子足球隊能在2026世界盃足球資格賽中晉級18強，新加坡門將桑尼（Hassan Sunny）在中國聲名大噪，還被封為「國足救星」。桑尼日前抵達上海觀光，沿路還引發追星熱潮，所到之處都有歡呼聲，讓桑尼本人也感到很意外。

新民晚報報導，桑尼及妻女16日抵達上海，展開兩天行程，他受訪時表示，這是他第二次來上海，上一次是2003年。他走過南京路步行街，也看過了外灘的萬國建築群，「真的很喜歡這座城市」。

桑尼說，到中國前有朋友告訴他，他在中國很有名，但原本不相信，但到上海後，到處都有粉絲等著與他合照，讓他很意外，「我所到的每一個地方，都有球迷大聲喊出我的名字」。

新加坡門將桑尼在上海引發追星熱潮。(取材自新民晚報)
新加坡門將桑尼在上海引發追星熱潮。(取材自新民晚報)

桑尼的行程滿滿，他在長寧來福士廣場的草坪上和球迷互動，還去凱德虹口商業中心的市集制作椰漿飯，又在北外灘來福士57樓感受上海的天際線。他說，最難忘一早吃的特色軟煎餅。

對於是否有機會到中國足壇發展，桑尼表示，暫時還沒有合適的機會，但如果以後有機會，一定會考慮。「我父親的祖父是中國人，所以我也有華人血統，也懂一點中文」。

除了足球，桑尼還在新加坡開了一家椰漿飯店，許多中國球迷上門打卡，甚至透過二維碼掃碼打賞桑尼。被問到會不會把餐廳開到中國時，他回答，在中國開店不是一件簡單的事情，當然以後有機會也會考慮。

影片來源：庶民錦鯉

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