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小米掃地機器人自燃燒屋 蘇女怒批「只賠3萬」

中國新聞組／北京19日電
已燒焦的小米掃拖地機器人。(取材自值接Talk )
已燒焦的小米掃拖地機器人。(取材自值接Talk )

近幾年掃地機器人普及率愈來愈高，小米在這個市場占比極高，不僅產品型號眾多，更擁有大量的用戶。但日前傳出小米掃地機器人自燃引發火災事件，更引發後續賠償爭議。

值接Talk披露，江蘇南通的張女士於6月15日發帖，稱5月26日上午，她家的掃地機器人自燃引起火災，經消防勘查，初步認定為電器線路短路引起火災。

出現自燃的小米掃地機器人型號為米家掃地機器人1T，該產品於2020年上市，售價2299元，搭載了智能電控水箱，可以實現「掃拖一體」功能。從價位來看，該款掃地機器人屬於中高端產品，但是並不是小米自主生產，是由第三方代工廠生產。

透過張女士曬出的火災事故簡易調查認定書可以看到，火災事故原因為掃地機器人充電底座線路故障引燃周邊可燃物導致。張女士向值接Talk展示了發生火災後的現場照片，可看出現場被燒得很嚴重，包括部分木質框已被燒黑，同時黑煙已經將部分吊頂燻黑。

針對此次事故，據張女士描述稱事後小米售後及工廠勘查現場並諮詢情況，並未否認自己產品問題，同時小米售後未公開搖號找到第三方評估公司進行損失評估，就認定143坪的房屋維修、全屋清潔、衣物清潔、人員住宿需3萬多元。

對於小米的賠償，張女士並不認同，她表示對方只同意賠裝修的20天住宿，對於事發至今，他們流動住宿產生的費用隻字不提，不願意賠償；同時燒毀的插座及掃地機器人不在核損清單中；並且對因此產生的誤工一概不提。

針對小米認定的3萬多元賠償款，張女士稱經諮詢這個價格沒有裝修公司能做下來，前後這件事已溝通20多天，小米堅持只能賠償這麽多，並且態度強硬，不接受市場監督管理局調解。

據張女士提供的信息，她的這款掃地機器人是朋友贈送，購買管道是線下的小米渠道，購買時間是2021年。針對裝修及期間住宿的費用，遠超過了小米想要賠償的3萬多元，張女士稱只想住回自己的家，不想要小米一分錢。

至於她自己提出的兩個解決方案，小米並沒有選擇接受。

小米掃拖地機器人因為自燃，將用戶的家裡熏黑。(取材自值接Talk )
小米掃拖地機器人因為自燃，將用戶的家裡熏黑。(取材自值接Talk )
小米掃拖地機器人因為自燃，將用戶的家裡熏黑。(取材自值接Talk )
小米掃拖地機器人因為自燃，將用戶的家裡熏黑。(取材自值接Talk )

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