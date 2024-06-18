四川男買屋11年未入住 鄰居拿去當雜物間

男子與法官現場查看屋況。(取材自紅星新聞)

四川一名張先生打算裝修11年前購買的房屋，但到了現場卻發現家門被換了鎖，屋內還堆放雜物，陽台更種滿蔬菜。民警調查，「兇手」是住在樓下的一對老夫婦。

據紅星新聞報導，2023年4月，四川張先生準備裝修涪城區豐谷鎮某小區已買了11年的房屋，可當他到達小區7樓，拿出鑰匙開門時，卻發現怎麼也打不開房門，無奈之下只好報警求助，進屋之後發現房間堆放著雜物，陽台更是種滿了蔬菜。

民警到達現場後，經過調查了解，確認是6樓的舒婆婆夫婦將張先生的房屋換了鎖。更讓張先生吃驚的是，自己屋裡堆放著雜物，陽台還種滿了蔬菜。

舒婆婆稱，他們是2009年買的房屋，一直沒有發現樓上有人居住。2019年開始，只要一下雨，樓上就漏水，自己家牆體也因滲水破裂，他們夫婦都是80歲左右的高齡，漏水的情況讓他們十分困擾。

舒婆婆夫婦也曾找到物業，但並沒有聯繫到業主，由於這是一個很小的小區，他們還以為房屋並沒有賣出去。於是，為了解決樓上漏水的問題，他們決定自己動手。

於是，老倆口找人將張先生的房屋鎖打開，請人安裝了雨棚，修補裂縫，並進行了防水處理。舒婆婆誤認為該房屋還沒有賣出去，為了不浪費修補裂縫的泥土，於是用這些泥土在張先生家中陽台種植蔬菜至今，還換了張先生家的門鎖。

雙方多次協商未果，今年1月，張先生將舒婆婆夫婦起訴至四川綿陽涪城法院，起訴索賠租金。

「從2019年開始，你的房子就嚴重漏水，我家牆體因滲水破裂，因為聯繫不上你，無法打開房門，我們才換了鎖，花了那麽多錢幫你處理。你既然買了房子，為什麽十多年不聞不問，我們的損失和花費的錢誰來負責，你有沒有錯？」庭審中，舒婆婆夫婦也不甘示弱地辯稱。

近日，經法院多次調解，雙方達成協議，舒婆婆夫婦向張先生支付2500元（人民幣，約345美元）。