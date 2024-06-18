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北方酷暑逼人 北京高溫橙色預警最高逾37℃ 河南乾旱造雨

中國新聞組／北京18日電
6月13日，河南鄭州，市民遮陽出行。當日，鄭州市氣象台繼續發佈高溫紅色預警信號。 (中新社)
6月13日，河南鄭州，市民遮陽出行。當日，鄭州市氣象台繼續發佈高溫紅色預警信號。 (中新社)

中國南方洪澇嚴重、廣泛釀災，但北方卻因降雨不足、酷暑逼人。北京市氣象發布高溫橙色預警信號，近日最高氣溫可達37℃以上。農業大省河南旱情嚴重，為了緩解旱象，當局透過人工降雨讓部分地區出現中大雨，甚至達暴雨級別。只是，河南省氣象台預計，降雨過後，該省多地將再出現35℃以上高溫天氣。

新華社報導，北京氣象部門介紹，16日暖氣團再次強勢登場，當天最高氣溫達到35℃，夜間最低氣溫預計為22℃。

北京市應急管理局提示，北京市氣象台已於16日17時升級發布高溫橙色預警信號，預計17日至18日本市最高氣溫可達37℃以上。請做好防暑降溫措施，高溫時段停止戶外作業，減少戶外活動。

河南日報報導，在高溫乾旱多日後，河南多地終於迎來了期盼已久的「及時雨」解渴。

開封市氣象局局長杜彩月指出，開封市北部16日凌晨出現對流雲團，當局迅速組織人工影響天氣固定作業站點搶抓時機，全力開展人工增雨作業。該市大部出現中到大雨，局部地區甚至達到暴雨級別，有效緩解了旱情，為農業生產提供了有力支持。

6月12日，北京持續高溫天氣，京城迎來今夏第三個高溫日。圖為小朋友與家長遊覽故宮...
6月12日，北京持續高溫天氣，京城迎來今夏第三個高溫日。圖為小朋友與家長遊覽故宮。 (中新社)

其他多地也迎來降水天氣。據河南省氣象局統計，從15日晚8時至16日下午5時，河南淮河以北大部地區出現了小到中雨，黃淮之間部分縣市甚至出現了大到暴雨，局地更是出現了大暴雨，全省平均降水量14.7毫米。

不過，需要注意的是，高溫天氣即將再度出現。據省氣象局預測，18日後，多縣市晴天轉多雲，京廣線以東部分縣市最高氣溫將達37℃到39℃。19日到20日,全省多雲到陰天,黃河以南有分散性陣雨、雷陣雨,東南部部分縣市有中到大雨。19日到21日，北中部、東部部分縣市最高氣溫將達37℃到39℃。

6月17日，市民在高溫天氣下騎車出行。當日，北京氣溫達到37.2℃，創下今年來的...
6月17日，市民在高溫天氣下騎車出行。當日，北京氣溫達到37.2℃，創下今年來的氣溫新高。 (中新社)

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