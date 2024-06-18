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救市無效 中國70城新房價格指數又跌 近9年最大降幅

中國新聞組／北京18日電
5月中國新建住宅價格連續11個月走跌。（中新社）
5月中國新建住宅價格連續11個月走跌。（中新社）

中國國家統計局17日公布5月中國70個大中城市商品住宅銷售價格。路透依此測算，今年5月70個大中城市新房價格指數月跌0.7%，已經是連續第11個月月增率下跌，同時為2014年10月以來的近9年最大跌幅。外界認為，儘管中國官方推出許多政策，但救房市未見效，房地產行業似乎仍未見底。另外，中國5月工業產出增長低於預期，房地產業持續危機拖累經濟。

如以年增率來看，路透報導，5月70城新房價格年減3.9%，該數值在4月則為下降3.1%。

中國國家統計局公布，今年1至5月新建住宅銷售面積及銷售額均較去年同期下降。今年1至5月，新建商品房銷售面積年降20.3%，其中住宅銷售面積年降23.6%。新建商品房銷售額約3.5兆元，年降27.9%，其中住宅銷售額年降30.5%。5月末，商品房待售面積約7.4億平方公尺（約2.2億坪），年增15.8%，其中住宅待售面積年增24.6%。

另據中國國家統計局數據，新房價格方面，5月一線城市月減0.7%，二三線城市分別月減0.7%與0.8%；二手房價格，5月一線城市月減1.2%，二三線城市分別月減1%與0.9%。其中，5月70個大中城市，新房價格指數按月上漲城市的有兩個，較上月減少四城，下跌68個。

中國統計局發言人、綜合統計司司長劉愛華指出，自5月中旬房地產政策優化以來，房市出現積極變化，前五個月新房銷售額、房屋新開工面積年增率的降幅有所收窄。但她提及，政策效應釋放還需要一定時間，目前房地產市場仍在調整過程中。

此外，中國前五個月房屋銷售仍未有恢復跡象。中國統計局數據指出，今年首5月新房銷售額人民幣3.57兆元(約4920億美元)，年跌27.9%，其中住宅銷售額跌30.5%；在投資上，前5月中國全國房地產開發投資4.06兆元，年降10.1%。顯示房企投資信心仍在探底。

第一財經報導，貝萊德首席中國經濟學家宋宇指出，雖然目前官方密集推出救房市政策，也起到明顯效果，但力度仍然不夠，需要更強的信號改變民眾的預期。他並預計未來還會有進一步政策推出。

另據美國之音報導，中國5月工業產出增長低於預期，且房地產業的下滑仍沒有跡象減緩，加大北京當局支撐經濟增長的壓力。除零售業受節日消費刺激超過預期外，中國17日公布的數據多數悲觀，突顯中國經濟的復甦之路崎嶇不平。

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