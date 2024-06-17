河北新娘婚禮「復活」婆婆 新郎聽到媽媽聲音淚崩

新郎張建山看到母親的AI影像後淚奔。（取材自北京青年報）

河北廊坊一名新娘用AI 技術讓已故的婆婆「參加」婚禮近日在網上引發關注。張建山的母親因癌症 突過世，他為沒來得及實現母親「參加婚禮」的願望而悲傷，新婚妻張晴於是瞞著他求助AI技術團隊，「復原」了婆婆的影像，並在婚禮上播放。當影像中的婆婆說出「兒子，媽看見你結婚了，真高興」，張建山當場淚崩。AI復原已故親人話題也引發熱議。

影音來源：YouTube

北京青年報報導，張晴表示，和張建山原本打算在2023年辦婚禮，但婆婆因肺癌在同年5月過世，在婆婆離世的13個月前，公公也因遭遇意外離世，兩人的婚禮因此延期到了今年；因為婆婆在世時常說：「兒子啊，我看你結婚了，也就完成任務了。」於是她有了「復原」婆婆參加婚禮的念頭。

據報導，張建山在母親離世後，把刻骨的悲痛藏在了心裡。在張晴的印象中，張建山是一個非常堅強的人，但在夜深人靜時，他以為我睡著，總是會悄悄流淚。他會從抽屜裡拿出婆婆的照片，或者翻看我婆婆用過的手機，自己一個人難過。「他沉浸在那種悲傷的情緒裡，一直走不出來。」母親沒能參加自己的婚禮，也成了張建山心裡的一個遺憾。

AI復原的婆婆影像出現在結婚現場屏幕上。（取材自北京青年報）

報導指出，看到張建山的悲傷與遺憾，2023年7月，張晴向專門制作AI影像還原的團隊投稿自己的故事，希望能讓婆婆以AI影像的形式參加他們的婚禮，也算是圓了老公的願望。用AI技術復活逝者具有爭議性，該團隊向來謹慎，但最終還是被張晴一家的故事打動，同意幫這個忙。

報導說，張晴瞞著張建山，把婆婆曾經的照片、音頻、視頻素材傳給徐先生的團隊，由該團隊AI復原婆婆的數字影像，並用在婚禮上。

今年6月9日在婚禮上，婆婆影像視頻播放出來「兒子，媽看見你結婚了，真高興！你胖了，張晴今天太漂亮了，媽祝你們新婚快樂！建山啊，你好好的媽就放心，別老惦著我…」聽到「母親」送來的祝福，張建山一時恍惚，他從未料到母親會以這種形式「參加」自己的婚禮，在現場激動落淚。張晴貼心地用手帕幫愛人拭去淚花。參加婚禮的親朋好友中，看到這一幕也有人淚流滿面。

事後，張晴也看到了網友們不同的聲音，有人送上祝福，支持她這樣做，覺得新娘一定很愛新郎，但也有人不讚同她這樣做。「大家覺得婚禮應該高高興興的，另外就是擔心會不會對我愛人造成二次傷害。張晴說，「有一個網友的話讓我愛人很有感觸，就是說『至親離去了，不管怎麽樣我也想再見一見』。」