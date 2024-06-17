最強綠葉…姜萍帶火 中科院博士劉奔獲封「十三爺」

「十三爺」劉奔。（取材自新民周刊）

17歲的姜萍火了，她以「黑馬」之姿，闖入阿里巴巴全球數學競賽決賽，排名12；不過，更讓人啼笑皆非的是，為了讓大多數人對這個第12名的含金量有直觀的認知，比賽的第一名沒人在意，倒是把「最強綠葉」、第13名的劉奔帶上了熱搜。

新民周刊報導，劉奔是山東大學泰山學堂2016級數學取向的畢業生，多次在數學比賽中獲獎，包括2018年獲全國大學生數學競賽決賽低年級組一等獎，2019年獲全國大學生數學競賽高年級組一等獎（全國第2名），第十屆丘成桐大學生數學競賽中摘得一金兩銀等，畢業後前往巴黎高等師範大學數學系深造，現為中科院博士。經此一役，他還被網友取了個「十三爺」的尊稱。

被送上熱搜後，劉奔發聲回應，他曬出姜萍的照片寫下：「妹妹啊，你給哥哥整上熱搜了，哥哥壓力大，我們決賽一起加油吧。」

報導指出，除了劉奔之外，第14名是第37屆奧數金牌得主歐瑜，第15名是江蘇的高考 狀元張天一，第16名是第64屆奧數金牌選手張鑫亮，第17名是2021年福建高考的狀元…這一串名單下來，簡直就是數學界的「瑯琊榜」，由此更加凸顯了姜萍彷彿是從天而降的數學女神，把所有人都驚艷到了。

報導說，也難怪劉奔又在另一個帳號再一次回應，「沒想到大家能記住我這個13名，哈哈，姜萍小朋友很有實力，我覺得她是一個聰明的孩子，在數學方面很有潛力，但是她對數學的熱愛和勤奮堅持的精神更讓我感到欣慰，更有尊敬之意」。

有好友還曬出與劉奔的聊天紀錄，網友紛紛跑到劉奔的帳號留言，還給他起了個外號--「十三爺」，說他回到科學院，同事一開口：「呦，十三爺回來啦。」劉奔也回覆了大家，表示「謝謝大家關注，備戰決賽中沒時間回覆大家」。

經濟觀察報報導，今年的阿里數賽首次開放了AI 大模型挑戰賽，共有563支由全球知名高校院所和企業組建的AI隊伍與姜萍解答了同一份試卷，但在決賽名單中，801名晉級者裡沒有一支AI隊伍入圍 ，AI的最高分僅為34分，與人類選手最高分113分相比，差距甚遠。