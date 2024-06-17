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40駐華使節訪上海 驚嘆中國創造力

中國新聞組／北京17日電
6月12日，駐華使節在張江機器人谷參觀。（新華社）
6月12日，駐華使節在張江機器人谷參觀。（新華社）

來自28個國家的10位駐華大使、8位總領事和其他高級外交官應中國外交部「攜手央企 對話世界」活動邀請，6月12日至15日在上海參觀訪問。新華社報導，從國產大飛機到大型液化天然氣（LNG）運輸船，從智能機器人到「零碳樣本」，從城市發展到中華文化……40多位使節參訪後由衷感嘆：上海的開放包容和高質量發展令人矚目，中國的創造力令人驚嘆。

走進中國商飛設計研發中心，駐華使節們通過主題推介、互動交流、實地考察等方式，近距離了解ARJ21、C919等商用噴氣式客機，並向工作人員了解中國國產客機的性能和未來規畫，尋找開展合作的機會。報導說，牙買加駐華大使亞瑟•威廉姆斯登上C919大型客機展示樣機，坐在駕駛艙座位上，了解速度表、高度表、航跡圖等有關儀器儀表情況，模擬移動操縱桿，興奮地問：「看我像不像機長？」威廉姆斯說：「中國在航空技術領域取得了巨大進步，在中國商飛的考察讓我大開眼界，也讓我看到兩國在旅遊產業方面的合作潛力。我們希望與中國商飛開展務實合作，讓牙買加的海島遊用上中國飛機，助力偏遠島嶼的發展。」

駐華使節們還來到中國船舶集團旗下江南造船，從其歷史演變了解中國近現代造船工業的發展。站在江南造船展示館的照片牆前，駐華使節們駐足傾聽並不時拍照留念。加蓬駐華大使波德萊爾•恩東•埃拉說，通過了解中國船舶制造業的重要發展，直觀感受了中國企業的先進發展理念。他將把中國企業的合作意願講給更多本國夥伴，努力幫助促成項目合作，推動與中國更深層次、更寬領域的高水平合作。

在上海張江機器人谷展廳，各大龍頭企業紛紛亮出「看家法寶」：做腔鏡手術的醫療機器人、無線微創植入的腦機接口產品、能流暢交流對話的機器人、可潛入深海的水下機器人……。阿根廷駐華大使馬致遠與人形機器人一問一答，名叫「清寶」的人形機器人不僅可以快速根據問題給出答案，還能在接收到指令後動嘴唱歌，並揮舞雙手做出舞蹈動作。「阿根廷也需要更多這樣的創新技術來提升人民的生活品質。」端著咖啡機器人製作的拿鐵，馬致遠說道。

在豫園海上梨園，駐華外交官們親身體驗了中國傳統民間藝術和非遺文化，紛紛驚嘆東方生活美學的魅力。在工作人員的示範下，不少駐華使節在現場練起了太極拳；剛果（金）駐華大使巴盧穆埃內說自己「每天都要喝中國茶」；波蘭駐華大使館公使銜參讚卡夏滿意地展示著剪紙作品，感慨「真好看」。新加坡駐上海總領事蔡簦合說，新加坡與中國的合作覆蓋多個領域。兩國已經邁入「免簽時代」，緊密且良好的人文交流能夠促進兩國人民之間的相互理解和信任。

6月12日，駐華使節體驗C919大型客機展示樣機。（新華社）
6月12日，駐華使節體驗C919大型客機展示樣機。（新華社）

新加坡 咖啡 大使館

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