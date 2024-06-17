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中國5企業「大包大攬」歐洲盃廣告贊助 比亞迪提供官方用車

中國新聞組／北京17日電
比亞迪成為本屆歐洲盃主要贊助商之一。（美聯社）
比亞迪成為本屆歐洲盃主要贊助商之一。（美聯社）

歐盟委員會剛宣布以擬以加徵關稅方式打擊中國電動車傾銷，德國媒體發現，正在舉行的歐洲盃（歐洲足球錦標賽）比賽贊助商中，中國廠商就包攬了五個，其中，對歐盟出口汽車最多的中國車商比亞迪，還是歐洲盃主要贊助商之一。歐洲足球協會未對此說明原因。當地學者認為，贊助體育賽事是一種戰略投資，由此看來歐洲盃有五家中國贊助商就不足為奇了。

據德國之聲報導，6月14日歐洲盃揭幕戰打響，足球所到之處，廣告贊助也緊隨其後。今年比賽的贊助商大多來自海外，中國更是包攬了其中五個。其中，來自中國的汽車製造商比亞迪成為歐洲盃主要贊助商之一，還將作為比賽官方用車提供者。

比亞迪贊助歐洲盃並不算什麼大新聞，早在2006年德國世界盃上，來自南韓的汽車品牌現代就已經力壓德國本土品牌成為贊助商。但時值歐盟委員會擬祭出加徵關稅以打擊中國電動車商對歐盟國家的所謂傾銷行為之際，比亞迪的贊助看來格外敏感。

報導指出，然而，要了解歐洲盃這項決策背後的原因並不容易。德國足協拒絕了問詢作答，並把球踢給了主辦單位歐洲足球協會（UEFA）。然而，歐洲足球協會也不願回答這個問題，只是發來了一份合作夥伴名單，裡面提及「比亞迪提供電動汽車作為賽事用車」。

報導引述經濟學家、歐洲政策中心（Centrum für Europäische Politik）主任沃佩爾（Henning Vöpel）認為，歐洲盃這樣的重大賽事具全球影響力，因此贊助商市場必然也是全球性的。「基本來說足協採用兩個標準：誰出價最高？誰更具有品牌戰略意義？」因此有五家來自中國的贊助商也就不足為奇了，「他們對贊助的興趣最大，支付贊助費的意願也最高。」

對體育賽事的贊助有別於日常業務，它是一種戰略投資。沃佩爾說：「贊助並不意味著會立刻在現金流上看到回報，而是與戰略定位、品牌知名度以及媒體關注度有關。」因此，廣告曝光必不可少，目標是在全球範圍內超越競爭對手。

但為什麼相關方不願意公開談論和錢有關的問題？原因有幾個方面：首先體育協會通常是非營利組織，只需交納很少的稅款。另一方面，球迷可能會因為得知巨額資金流入足協而生出反感情緒。

足球 德國 歐盟

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