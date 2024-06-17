我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

智庫：美國高科技核能慘輸中國15年 「2關鍵」奠定中方領先地位

南加野火失控 蔓延16平方哩 1200人撤離

特斯拉全自駕傳上海試點 料引「鯰魚效應」

記者黃雅慧／綜合報導
特斯拉全自動駕駛（FSD）傳在上海落地試點。圖為特斯拉上海工廠。（新華社）
特斯拉全自動駕駛（FSD）傳在上海落地試點。圖為特斯拉上海工廠。（新華社）

特斯拉全自動駕駛（FSD）何時落地中國備受關注，上觀新聞報導，上海自貿區臨港新片區管委會數據處處長陸森透露，臨港新片區主城區「南匯新城」正推動十輛特斯拉車輛展開FSD落地試點。不過網傳陸森闢謠，且特斯拉未有官方回應；但外界認為特斯拉FSD落地上海應該不是空穴來風。

面對競爭激烈的電動車市，特斯拉的FSD被視為其在中國市場的王牌，透過該技術在中國落地，有望重獲資本市場青睞。而中國業界也認為特斯拉的FSD進入，或再次引發鯰魚效應。

財新網報導，一名接近上海市政策制定部門的人士指稱，上海自動駕駛示範區已經向特斯拉發放道路測試牌照，FSD可能正在測試。

上觀新聞報導稱，臨港新片區管委會高新產業和科技創新處副處長李向聰指出，南匯新城正聚焦汽車軟體、汽車電子、汽車晶片，建設「智慧汽車生態城」。該區將圍繞特斯拉儲能強鏈補鏈，提升儲能產業集聚度。同時特斯拉公司也與臨港集團簽約，實現本地商業化。

路透先前報導，特斯拉中國正在準備向有關部門備案其FSD功能，目前特斯拉FSD還未在中國市場推送，但在Model 3發售時已隨車銷售，售價人民幣6.4萬元（約8820美元），後續有可能推出訂閱制，價格可能落在每個月98美元。

特斯拉CEO馬斯克於4月20日稱，特斯拉的FSD很快能進入中國，緊接著馬斯克4月28日突發快閃北京，並與中國國務院總理李強會面，外界認為馬斯克此行正是為FSD在中國落地而來。隨後，4月底有消息稱特斯拉與百度達成協議，特斯拉能使用百度地圖和導航技術來實現中國境內的FSD功能。

特斯拉為能在中國落地FSD，已進行前置工作。比如在2021年於上海成立資料中心。將中國業務產生的所有數據，包括生產數據、銷售數據等，完全存儲在中國境內，以符合監管要求。

特斯拉 馬斯克 百度

上一則

南早：美中軍事實力差距縮小 美在印太結盟保持優勢

下一則

楊恆均維持死緩 支持者促澳總理向李強要求「保外就醫」

延伸閱讀

馬斯克10年薪水449億 是500大企業執行長的275倍

馬斯克10年薪水449億 是500大企業執行長的275倍
年薪560億美元怎麼花？這些創意可讓馬斯克花錢花到手軟

年薪560億美元怎麼花？這些創意可讓馬斯克花錢花到手軟
特斯拉股東支持馬斯克560億美元薪酬案

特斯拉股東支持馬斯克560億美元薪酬案
馬斯克：特斯拉股東大幅支持我的560億元薪酬案

馬斯克：特斯拉股東大幅支持我的560億元薪酬案

熱門新聞

女子租屋處廁所裝百葉窗，如廁洗澡時竟被看光光。(取材自微博)

「裸奔了3年」蘇州妙齡女在廁所裝這種窗簾 鄰居：妳被看光光

2024-06-10 09:30
4名美籍講師在吉林省吉林市被刺傷，吉林公安局船營分局11日晚間發布，犯罪嫌疑人崔姓男子是與一名外籍人士發生碰撞而行凶，崔姓男子當天被捕。（圖／取自X）

4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞

2024-06-11 10:03
17歲的江蘇漣水中等專業學校學生姜萍以第12名成績，進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽。(取材自都市快報)

火爆全網的「數學天才少女」姜萍 老家村民：她姊姊也非常聰明

2024-06-15 20:38
17歲的江蘇漣水中等專業學校學生姜萍以第12名成績，進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽。(取材自都市快報)

17歲江蘇中專女生自學高數 打敗清北、麻省理工、劍橋等名校生

2024-06-15 02:30
警方逮捕32歲的泰國男嫌犯塔納帕（音譯）。右上角小圖是嫌犯假冒摩的載受害的中國女遊客前往旅館的監控視頻。（取材自泰國中文資訊微信公眾號）

中國女遊客被無套性侵2小時 泰男竟稱「戴套影響勃起」

2024-06-14 08:30
專家認為，「廠二代」不能固守過去「一代」創業時的傳統模式，一定要進行技術創新和產品創新；示意圖。(中通社)

廠二代真「薪」酸 富家千金月領5000元

2024-06-12 02:00

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」37歲女演員臉太嫩 戲裡 「爹娘」都比她小好幾歲…

「墨雨雲間」37歲女演員臉太嫩 戲裡 「爹娘」都比她小好幾歲…
分析師推7檔AI股物美價廉 形容這家股票「驚人便宜」

分析師推7檔AI股物美價廉 形容這家股票「驚人便宜」
金融時報報導 習近平：美欲刺激中國打台灣 我不上當

金融時報報導 習近平：美欲刺激中國打台灣 我不上當

遭客人潑咖啡吐口水…辣妹店員抄榔頭狠砸擋風玻璃 網一面倒狂讚

遭客人潑咖啡吐口水…辣妹店員抄榔頭狠砸擋風玻璃 網一面倒狂讚
密西根掃射槍嫌在家中自戕 身分確認 原擬犯更多案

密西根掃射槍嫌在家中自戕 身分確認 原擬犯更多案