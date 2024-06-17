特斯拉全自駕傳上海試點 料引「鯰魚效應」

特斯拉全自動駕駛（FSD）傳在上海落地試點。圖為特斯拉上海工廠。（新華社）

特斯拉 全自動駕駛（FSD）何時落地中國備受關注，上觀新聞報導，上海自貿區臨港新片區管委會數據處處長陸森透露，臨港新片區主城區「南匯新城」正推動十輛特斯拉車輛展開FSD落地試點。不過網傳陸森闢謠，且特斯拉未有官方回應；但外界認為特斯拉FSD落地上海應該不是空穴來風。

面對競爭激烈的電動車市，特斯拉的FSD被視為其在中國市場的王牌，透過該技術在中國落地，有望重獲資本市場青睞。而中國業界也認為特斯拉的FSD進入，或再次引發鯰魚效應。

財新網報導，一名接近上海市政策制定部門的人士指稱，上海自動駕駛示範區已經向特斯拉發放道路測試牌照，FSD可能正在測試。

上觀新聞報導稱，臨港新片區管委會高新產業和科技創新處副處長李向聰指出，南匯新城正聚焦汽車軟體、汽車電子、汽車晶片，建設「智慧汽車生態城」。該區將圍繞特斯拉儲能強鏈補鏈，提升儲能產業集聚度。同時特斯拉公司也與臨港集團簽約，實現本地商業化。

路透先前報導，特斯拉中國正在準備向有關部門備案其FSD功能，目前特斯拉FSD還未在中國市場推送，但在Model 3發售時已隨車銷售，售價人民幣6.4萬元（約8820美元），後續有可能推出訂閱制，價格可能落在每個月98美元。

特斯拉CEO馬斯克 於4月20日稱，特斯拉的FSD很快能進入中國，緊接著馬斯克4月28日突發快閃北京，並與中國國務院總理李強會面，外界認為馬斯克此行正是為FSD在中國落地而來。隨後，4月底有消息稱特斯拉與百度 達成協議，特斯拉能使用百度地圖和導航技術來實現中國境內的FSD功能。

特斯拉為能在中國落地FSD，已進行前置工作。比如在2021年於上海成立資料中心。將中國業務產生的所有數據，包括生產數據、銷售數據等，完全存儲在中國境內，以符合監管要求。